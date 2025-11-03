Милановић послао необичну поруку: Прихватам све као очајна љубавница

Извор:
Танјуг
03.11.2025
10:09
Предсједник Хрватске Зоран Милановић поручио је премијеру Андреју Пленковићу да пристаје на све као очајна љубавница када је о именовању нових амбасадора ријеч.
Пристајем на све, као очајна љубавница. Нека се господа договоре и нека престану да траже трунку у туђем оку, а не виде балван у властитом, један добар балван од далматинске чесмине (боровине). Јер ја сам спреман на дебели компромис у интересу функционисања службе. Рецимо да овдашњи велепосланик који је ту шест година, а то је стварно већ довољно, оде негде другдје или не знам који су планови, то се мора ротирати рекао је Милановић.
Милановић је, одговарајући на питање новинара, рекао да се мора сјести и договорити будући да је одлука заједничка, односно да су Пленковић и он супотписници у одлучивану, а да предсједник Републике потписује акредитације.
– Не очекују ваљда да потпишем оно што донесу из централе ХДЗ-а. То тако не функционише – казао је Милановићи додао:
– Све што је предложено од ХДЗ-а, потписаћу. Имам доста дилема, али не прчкај, брате, моји кандидати су бољи. Све је то ту негдје, једино што сам ја скромнији, нисам похлепан.
О идеји да би кандидати за амбасадора требало да буду предложени у Влади, Милановић каже да је то глупо и да сматра да ПленКовић “уништава службу”.
– То није тако и никад тако није било. Овако понашање имамо јер је неко видио да му не пријете посљедице – закључио је Милановић, преноси ХРТ.
Хрватска има више од 80 дипломатских представништава у свијету, неколико већ неко вријеме није попуњено или је мандат актуелним амбасадорима при крају, а Милановић и Пленковић су супотписници у одлучивању о избору амбасадора.
