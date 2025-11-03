Милановић послао необичну поруку: Прихватам све као очајна љубавница

Logo

03.11.2025

Фото: Tanjug/AP/Richard Drew

Предсједник Хрватске Зоран Милановић поручио је премијеру Андреју Пленковићу да пристаје на све као очајна љубавница када је о именовању нових амбасадора ријеч.

Пристајем на све, као очајна љубавница. Нека се господа договоре и нека престану да траже трунку у туђем оку, а не виде балван у властитом, један добар балван од далматинске чесмине (боровине). Јер ја сам спреман на дебели компромис у интересу функционисања службе. Рецимо да овдашњи велепосланик који је ту шест година, а то је стварно већ довољно, оде негде другд‌је или не знам који су планови, то се мора ротирати рекао је Милановић. 

Милановић је, одговарајући на питање новинара, рекао да се мора сјести и договорити будући да је одлука заједничка, односно да су Пленковић и он супотписници у одлучивану, а да предсједник Републике потписује акредитације.

– Не очекују ваљда да потпишем оно што донесу из централе ХДЗ-а. То тако не функционише – казао је Милановићи додао:

zoran milanovic tanjug

Регион

Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

– Све што је предложено од ХДЗ-а, потписаћу. Имам доста дилема, али не прчкај, брате, моји кандидати су бољи. Све је то ту негд‌је, једино што сам ја скромнији, нисам похлепан.

О идеји да би кандидати за амбасадора требало да буду предложени у Влади, Милановић каже да је то глупо и да сматра да ПленКовић “уништава службу”.

– То није тако и никад тако није било. Овако понашање имамо јер је неко видио да му не пријете посљедице – закључио је Милановић, преноси ХРТ.

Хрватска има више од 80 дипломатских представништава у свијету, неколико већ неко вријеме није попуњено или је мандат актуелним амбасадорима при крају, а Милановић и Пленковић су супотписници у одлучивању о избору амбасадора.

