Расте број жртава сњежне лавине

Број жртава лавине у Непалу повећан је на седам, док су четири особе повријеђене усљед удара лавине на базни камп врха Јалунг Ри, у долини Ролвалинг, објавио је лист "Катманду пост".
Лист наводи да су у несрећи код врха Јалунг Ри /5.630 метара надморске висине/, у округу Долаха, нестале четири особе.
- Међу погинулима су три држављанина САД, по један Италијан и Канађанин, те два Непалца - рекао је замјеник начелника полиције Гјан Кумар Махато.
Према његовим ријечима, до лавине је дошло док се тим непалских и страних планинара, заједно са локалним водичима, налазио у базном кампу Јалунг Ри припремајући се за успон на виши врх Долма Канг, на 6.332 метра надморске висине.
Операције спасавања обустављене су током ноћи, а биће настављене сутра ујутро.
