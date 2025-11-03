Logo

Расте број жртава сњежне лавине

03.11.2025

17:32

Расте број жртава сњежне лавине
Број жртава лавине у Непалу повећан је на седам, док су четири особе повријеђене усљед удара лавине на базни камп врха Јалунг Ри, у долини Ролвалинг, објавио је лист "Катманду пост".

Лист наводи да су у несрећи код врха Јалунг Ри /5.630 метара надморске висине/, у округу Долаха, нестале четири особе.

- Међу погинулима су три држављанина САД, по један Италијан и Канађанин, те два Непалца - рекао је замјеник начелника полиције Гјан Кумар Махато.

Према његовим ријечима, до лавине је дошло док се тим непалских и страних планинара, заједно са локалним водичима, налазио у базном кампу Јалунг Ри припремајући се за успон на виши врх Долма Канг, на 6.332 метра надморске висине.

Операције спасавања обустављене су током ноћи, а биће настављене сутра ујутро.

