Кум Саше Поповића открио детаље снимања филма о његовом животу

03.11.2025

17:30

Кум Саше Поповића открио детаље снимања филма о његовом животу
Фото: Youtube screenshot

Пјевач Дејан Ћирковић Ћира проговорио је о снимању филма о његовом куму Саши Поповићу, који је 1. марта изгубио битку са опаком болешћу.

Ћира је открио да није ријеч о играном филму, већ о документарцу посвећеном легендарном музичком продуценту и оснивачу "Гранда".

"Код Вики на весељу сам чуо за то, па ме касније звао друг из Новог Сада и рекао да се прича да се снима филм о Саши. Нико ме још није контактирао да ја учествујем. Чуо сам се са Сузом и она ми је рекла да ће ме сигурно позвати, јер то није филм, филм, да неко глуми Сашу, него документарац у коме ће људи који су га познавали причати о њему. И Суза би требало да прича, није ми рекла конкретно, али колико сам разумио, да, учествоваће", прича пјевач.

Он је открио и да ће се документарац емитовати поводом годишњице Сашине смрти.

"Емитовање ће бити за годишњицу. А помен поводом годину дана биће 28. фебруара. Да не буде опет како неки нису знали", поручио је за "Републику".

sudza ukrajina

Свијет

Русија послала јежа у акцију: Снимци обилазе свијет

Како каже, још увијек не зна ко ће и бити дио овог пројекта, те самим тим не зна ни хоће ли Лепа Брена, која је годинама сарађивала са Сашом, бити дио истог.

"Не знам. Стварно не знам. Ово што сам ти рекао, то је све што знам."

Детаљи филма о Саши

Иначе, снимање се одвија на више локација у Београду и Новом Саду, а до сада је пред камерама говорило више од 50 саговорника: сарадника, пријатеља и чланова породице који су обиљежили Сашин живот и каријеру.

Цијели пројекат реализује се у блиском договору и уз пуну подршку Поповићеве породице, супруге Сузане, сина Данијела и кћерке Александре, како би филм на аутентичан и емотиван начин приказао његов професионални пут, али и личну страну коју је публика ријеђе имала прилике да види, преноси 24седам.

