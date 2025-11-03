Logo

Још једна држава Балкана најавила повратак на Евровизију 2026

03.11.2025

11:16

Фото: Tanjug

Бугарска је потврђена као друга земља која ће се вратити на Еуросонг 2026. године послије паузе, придруживши се тако Румунији.

Посљедње учешће Бугарске било је у Торину 2022. године. Интеллигент Мусиц Пројецт освојио је 16. мјесто у првом полуфиналу.

Генерални директор БНТ-а, Емил Кошљуков, објаснио је да је промоција бугарске културе и талената разлог због којег се национални емитер одлучио за повратак на такмичење.

''Еуросонг је сцена гдје се културе сусрећу и дијеле приче. БНТ подржава талентоване умјетнике и радује нас што смо поново у могућности да пружимо прилику једном бугарском извођачу да представља нашу земљу пред милионским аудиторијумом'', истакао је директор бугарског националног емитера.

Евровизија

Свијет

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

Директор Еуросонга Мартин Грин додао је да је ово лијепа вијест.

''Веома смо узбуђени што поново поздрављамо Бугаре. Музика и даље уједињује, као и огромна популарност такмичења '', рекао је Грин.

БНТ је навео да ће детаље о формату избора представника открити у наредном периоду.

БНТ је од 2016. године интерним путем бирао представника, док је раније организовао национални избор сваке године.

Претходни национални избори комбиновали су отворене селекције са разним извођачима и пјесмама, као и избор пјесме за већ унапријед одабраног извођача.

Еуросонг 2026. биће одржан у Бечу, након што је Џеј Џеј побиједио за Аустрију са пјесмом “Wастед Лове” у Базелу. Полуфинала су заказана за 12. и 14. мај, док ће велико финале бити одржано 16. маја.

Такмичење ће се одржати у “Wиенер Стадтхалле”, истој хали која је коришћена 2015. године, капацитета до 16.000 гледалаца.

Евровизија

Сцена

Аустрија пријети повлачењем са Евровизије

На Еуросонгу 2017, 17-годишњи Кристиан Костов освојио је друго мјесто за Бугарску у великом финалу. Бугарска се квалификовала за велико финале пет пута од укупно 13 покушаја. Дебитовала је 2005. у Кијеву.

Земља је учествовала сваке године од 2005. до 2013, прије него што је због финансијских проблема направила двогодишњу паузу.

Од повратка на такмичење 2016, Бугарска се квалификовала за финале на сваком такмичењу до 2022. године. Опет је дошло до проблема с новцем, али на то је стављена тачка, преноси Аваз.

