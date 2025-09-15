Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

15.09.2025
17:16
Коментари:0
Израел и даље намјерава да учествује на "Пјесми Евровизије" 2026. године, иако је неколико земаља запријетило бојкотом у случају наступа израелског представника.
"Нема разлога због којег Израел не би требао да настави да буде значајан дио овог културног догађаја, који не може да постане политички", рекао је Голан Јохпаз, извршни директор израелског емитера Кан, који учествује у организацији такмичења.
Ово је прво јавно реаговање на најаве неколико земаља да неће учествовати у популарном музичком такмичењу наредне године ако Израел буде укључен, преноси агенција ДПА.
Свијет
Евровизија на кољенима: Израел неће учествовати
Емитери из Ирске и Холандије недавно су запријетили бојкотом ако Израел буде на листи учесника.
Словенија је, такође, наговијестила да неће учествовати ако Израел буде укључен.
Друге земље учеснице "Пјесме Евровизије" такође критички гледају на учешће Израела, укључујући Шпанију и Белгију.
Сцена
Три земље се повлаче са Евровизије: Ово наводе као главни разлог
У Белгији постоје два јавна емитера која емитују Евровизију. Франкофонски РТБФ одговоран је за слање кандидата и обавијестио је јавност да се припреме настављају.
Коначна одлука биће донесена у децембру, након генералне скупштине Европске радиодифузне уније, која је организатор "Пјесме Евровизије" и самим тим одговорна за пријем земаља, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
19
18
19
16
19
15
19
13
18
59
Тренутно на програму