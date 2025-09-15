Logo
Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

15.09.2025

17:16

Фото: Tanjug

Израел и даље намјерава да учествује на "Пјесми Евровизије" 2026. године, иако је неколико земаља запријетило бојкотом у случају наступа израелског представника.

"Нема разлога због којег Израел не би требао да настави да буде значајан дио овог културног догађаја, који не може да постане политички", рекао је Голан Јохпаз, извршни директор израелског емитера Кан, који учествује у организацији такмичења.

Ово је прво јавно реаговање на најаве неколико земаља да неће учествовати у популарном музичком такмичењу наредне године ако Израел буде укључен, преноси агенција ДПА.

Емитери из Ирске и Холандије недавно су запријетили бојкотом ако Израел буде на листи учесника.

Словенија је, такође, наговијестила да неће учествовати ако Израел буде укључен.

Друге земље учеснице "Пјесме Евровизије" такође критички гледају на учешће Израела, укључујући Шпанију и Белгију.

У Белгији постоје два јавна емитера која емитују Евровизију. Франкофонски РТБФ одговоран је за слање кандидата и обавијестио је јавност да се припреме настављају.

Коначна одлука биће донесена у децембру, након генералне скупштине Европске радиодифузне уније, која је организатор "Пјесме Евровизије" и самим тим одговорна за пријем земаља, преноси Срна.

