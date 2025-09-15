Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

15.09.2025
Након овог викенда чули сте за Василија Аџића! Звијезду Јувентуса чијим је голом у финишу меча против Интера одлучен дерби Италије.
Какву голчину је постигао Аџић свједочи и посебан снимак на јутјуб каналу Серије А. Наиме, званични канал италијанске лиге објавио је успорен снимак побједоносног гола Аџића што се до сада и није тако често дешавало.
Након овог гола сигурно је да је младом везисти порасла цијена. У дербију Италије, против Интера, требало је имати храбрости да се са те удаљености шутне у самом финишу меча.
