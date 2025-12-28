Креће расплет највеће ваздухопловне мистерије на свијету: Круже бројне теорије завјере

Извор:
28.12.2025
После скоро 12 година од мистериозног нестанка авиона МХ370, потрага за олупином поново почиње. Компанија Ocean Infinity ће покушати да пронађе Боинг 777 у јужном Индијском океану.
Потрага за несталим авионом Малезија ерлајнса на лету МХ370 поново ће бити покренута у уторак, у покушају да се ријеши једна од највећих свјетских ваздухопловних мистерија послије скоро 12 година.
Потрагу ће водити истраживачка компанија Ocean Infinity, која ће за то бити плаћена само ако пронађе олупину. Боинг 777 компаније Малезија ерлајнс нестао је на путу од Куала Лумпура до Пекинга 8. марта 2014. године.
На лету је било 227 путника, већином Кинеза и Малезијаца и 12 чланова посаде. Анализа сателитских података показала је да се авион вјероватно срушио негдје у јужном Индијском океану, код обале Западне Аустралије. Међутим, двије велике претраге до сада нису дале резултате.
Посљедње јављање из авиона било је око 40 минута након полијетања из Куала Лумпура за Пекинг. Капетан Захари Ахмад Шах је поздравио "Лаку ноћ, Малезија три седам нула", док је авион улазио у вијетнамски ваздушни простор. Убрзо након тога, његов транспондер је искључен, што је значило да га је било тешко пратити.
Војни радар је показао да је авион напустио своју путању лета и како би се вратио преко сјеверне Малезије и острва Пенанг, а затим у Андаманско море према врху индонежанског острва Суматра. Затим је скренуо на југ и сваки контакт је изгубљен.
Малезија, Аустралија и Кина покренуле су подводну претрагу на подручју од 120.000 квадратних километара у јужном Индијском океану, на основу података из аутоматских веза између Инарсат сателита и авиона.
Потрага, која је коштала око 200 милиона аустралијских долара (131,54 милиона америчких долара), прекинута је послије двије године у јануару 2017. године, а није пронађен никакав траг авиона.
Малезија је 2018. године прихватила тромјесечну претрагу америчке истраживачке компаније Ocean Infinity. Та претрага је обухватила 112.000 квадратних километара северно од првобитног циљаног подручја и такође се показала неуспешном, завршена у мају 2018. Иста компанија ће сада покушати поново.
Више од 30 комада сумњивих авионских остатака прикупљено је дуж обале Африке и на острвима у Индијском океану, али је потврђено да само три фрагмента крила потичу са лета МХ370. Већина пронађених остатака коришћена је за утврђивање модела њиховог кретања и ширења од олупине, у нади да ће се сузити могућа локација авиона.
У извјештају од 495 страница о нестанку МХ370, објављеном у јулу 2018. године, наводи се да се командама Боинга 777 вјероватно намјерно манипулисало како би авион скренуо са курса, али истражитељи нису могли да утврде ко је одговоран.
У извјештају су такође истакнуте грешке које су направили центри за контролу ваздушног саобраћаја у Куала Лумпуру и Хо Ши Мину и издате препоруке како би се избјегло понављање инцидента. Истражитељи нису понудили никакве закључке о томе шта се догодило са МХ370, рекавши да то зависи од проналажења остатка авиона.
Немогућност лоцирања мјеста пада авиона МХ370 изазвала је бројне теорије завере, од механичког квара или даљински управљаног пада, до бизарнијих објашњења попут отмице ванземаљаца или руске завјере.
Посљедњих година неки стручњаци за авијацију су рекли да је највјероватније објашњење да је искусни пилот намјерно скренуо авион са курса. Међутим, истражитељи су рекли да није било ничег сумњивог у вези са прошлошћу, финансијским пословањем, обуком или менталним здрављем капетана и копилота.
Малезијска влада је у децембру 2024. године објавила да ће наставити потрагу за олупином након новог предлога компаније Ocean Infinity, која би добила 70 милиона долара ако пронађе олупину. Потрага је почела у марту ове године, али је обустављена након неколико недјеља због лошег времена.
Нова потрага, која почиње 30. децембра, биће спроведена под истим условима договореним између Малезије и компаније Ocean Infinity из 2024. године и биће спроведена на подручју од 15.000 квадратних километара јужног Индијског океана. Тачна локација није наведена.
