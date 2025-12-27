Logo
Large banner

Припадници овог знака дјелују хладно, али све дубоко доживљавају

Извор:

Индекс

27.12.2025

15:13

Коментари:

0
Припадници овог знака дјелују хладно, али све дубоко доживљавају
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Неки људи дјелују равнодушно. Увијек дјелују мирно, рационално и емоционално дистанцирано. Али оно што други не виде јесте унутрашњи свијет пун осјећања, дилема и бола. Људи рођени у овом знаку ријетко показују шта их мучи, али све то доживљавају у себи - дубоко, тихо и често сами.

Јарац је знак који многи људи доживљавају као хладан, повучен или превише озбиљан. Њихови контролисани изрази лица, резервисано понашање и нагласак на практичности могу лако заварати. Али истина је да Јарчеви имају јака осјећања - они једноставно не вјерују свима да ће то показати.

Дубоко су одани, емотивни и осјетљиви на неправду. Када их нешто повриједи, неће то показати сузама, већ ћутањем. Када им је стало, неће то рећи ријечима, већ дјелима. А када их неко изневери, памте то дуго - не из освете, већ зато што су уложили више него што су показали.

Унутрашњи свијет који други ријетко виде

Јарци не воле слабост, посебно не своју. Зато ће често ставити маску хладноће како би заштитили оно што осјећају. Осјећања им нису страна, али емоције ријетко имају предност над разумом. Али управо је та комбинација унутрашње дубине и спољашње стабилности оно што их чини изузетно јаким - и веома сложеним партнерима, пријатељима и члановима породице.

aleksandar vranjes

БиХ

Врањеш: Трагикомично да Лагумџија, који је избачен из властите странке, дијели савјете

Само зато што неко не показује емоције не значи да их нема. Припадници овог знака можда никада не кажу „Повријеђен сам“, али ће то осјећати данима. И док никада не траже саосјећање, они који их заиста познају знају да се иза сваког мирног погледа крије срце које осјећа дубље него што се чини.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

zvijezde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана

Занимљивости

Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана

1 ч

0
Čaj, cvijeće

Савјети

Чајеви које треба пити током прехладе

1 ч

0
Путнички аутобус пао у провалију, 15 људи погинуло

Свијет

Путнички аутобус пао у провалију, 15 људи погинуло

1 ч

0
Још један играч Партизана добио позив у репрезентацију Србије

Остали спортови

Још један играч Партизана добио позив у репрезентацију Србије

2 ч

0

Више из рубрике

Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана

Занимљивости

Прва генетски модификована овца у Индији напунила годину дана

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Новогодишња ноћ доноси праву магију за ова 4 знака: Све вам креће од руке, нови почетак који сте прижељкивали

5 ч

0
Поклон

Занимљивости

Најбољи празнични поклони стижу од ових знакова Зодијака

21 ч

0
Ево у којој боји веша треба да дочекате 2026. ако желите брдо пара

Занимљивости

Ево у којој боји веша треба да дочекате 2026. ако желите брдо пара

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

16

33

Гужва на граници са Хрватском не јењава

16

13

Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

16

06

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

16

03

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner