Припадници овог знака дјелују хладно, али све дубоко доживљавају

Неки људи дјелују равнодушно. Увијек дјелују мирно, рационално и емоционално дистанцирано. Али оно што други не виде јесте унутрашњи свијет пун осјећања, дилема и бола. Људи рођени у овом знаку ријетко показују шта их мучи, али све то доживљавају у себи - дубоко, тихо и често сами.
Јарац је знак који многи људи доживљавају као хладан, повучен или превише озбиљан. Њихови контролисани изрази лица, резервисано понашање и нагласак на практичности могу лако заварати. Али истина је да Јарчеви имају јака осјећања - они једноставно не вјерују свима да ће то показати.
Дубоко су одани, емотивни и осјетљиви на неправду. Када их нешто повриједи, неће то показати сузама, већ ћутањем. Када им је стало, неће то рећи ријечима, већ дјелима. А када их неко изневери, памте то дуго - не из освете, већ зато што су уложили више него што су показали.
Унутрашњи свијет који други ријетко виде
Јарци не воле слабост, посебно не своју. Зато ће често ставити маску хладноће како би заштитили оно што осјећају. Осјећања им нису страна, али емоције ријетко имају предност над разумом. Али управо је та комбинација унутрашње дубине и спољашње стабилности оно што их чини изузетно јаким - и веома сложеним партнерима, пријатељима и члановима породице.
Само зато што неко не показује емоције не значи да их нема. Припадници овог знака можда никада не кажу „Повријеђен сам“, али ће то осјећати данима. И док никада не траже саосјећање, они који их заиста познају знају да се иза сваког мирног погледа крије срце које осјећа дубље него што се чини.
