Logo
Large banner

Врањеш: Трагикомично да Лагумџија, који је избачен из властите странке, дијели савјете

Извор:

СРНА

27.12.2025

15:10

Коментари:

0
Врањеш: Трагикомично да Лагумџија, који је избачен из властите странке, дијели савјете
Фото: АТВ

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш изјавио је Срни да звучи помало трагикомично да Златко Лагумџија, човјек којег су истјерали из властите партије, дијели савјете ко би требало да буду будући кандидати на изборима, кога треба и гдје поставити, а кога уклонити са политичке сцене.

Након изјаве Лагумџије да је "потребно да се с политичке сцене у БиХ склоне Милорад Додик, Драган Човић и Бакир Изетбеговић како би БиХ кренула напријед", Врањеш је указао да о томе колико је Лагумџија политички релевантан говори чињеница да је прво смијењен, а потом избачен из странке коју је годинама водио.

- Чак је изразио и очекивања од опозиције у Републици Српској, па ко зна, можда се тамо међу њима буде боље снашао него у СДП-у. Шалу на страну, ко ће бити политички лидери три конститутивна народа у БиХ одлучиваће се на изборима сљедеће године - нагласио је Врањеш.

Он је истакао да Лагумџија може давати савјете само бошњачком народу како да гласају, али да је убијеђен да ни то неће помоћи Денису Бећировићу, на кога Лагумџија указује као кандидата, да остане на мјесту члана Предсједништва наредне године.

- Самим тим и Лагумџија већ у октобру наредне године може полако да пакује ствари и завршава дипломатску каријеру, једнако неславну као што му је била и каријера у СДП-у - рекао је Врањеш

Амбасадор БиХ у УН Златко Лагумџија рекао је федералним медијима и да се сада ствара простор да се окупе демократске и прогресивне стране у БиХ, те да сматра да ће се кључна битка водити око тога ко ће бити нови чланови Предсједништва БиХ, а он сматра да би кандидат требало да буде Денис Бећировић.

Подијели:

Тагови:

Aleksandar Vranješ

Zlatko Lagumdžija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Породица којој је изгорјела кућа у Високом моли за помоћ: "У секунди је све отишло"

БиХ

Породица којој је изгорјела кућа у Високом моли за помоћ: "У секунди је све отишло"

4 ч

0
Берјан: Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ

БиХ

Берјан: Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ

5 ч

1
Калабухов: Западни "партнери" настоје да поробе БиХ као што су и Европу

БиХ

Калабухов: Западни "партнери" настоје да поробе БиХ као што су и Европу

7 ч

0
Прочитајте жалбу СНСД-а прослијеђену ЦИК-у

БиХ

Прочитајте жалбу СНСД-а прослијеђену ЦИК-у

1 д

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

16

33

Гужва на граници са Хрватском не јењава

16

13

Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

16

06

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

16

03

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner