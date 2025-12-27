Калабухов: Западни "партнери" настоје да поробе БиХ као што су и Европу

27.12.2025
Западни "партнери" БиХ користе сва расположива средства да у свијести њених лидера усаде лажну идеју да је енергетска сарадња са Русијом штетна и настоје да је поробе баш као што су то учинили са Европом, оцијенио је руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов.
Калабухов је у ауторском тексту за "Глас Српске" навео да се посљедњих мјесеци све чешће сусрећемо са термином "диверсификација" у БиХ, прије свега у контексту обезбјеђивања енергетске сигурности земље.
"Појам, наравно, није ни близу новог и у теорији подразумијева одређене користи и дивиденде. Међутим, у случају БиХ овај економски феномен се фундаментално искривљује спољним силама и, у новом, изобличеном облику, намеће као безусловна и неспорна врлина", истакао је Калабухов.
У стварности, додао је, види се да се иза тако лијепе фасаде крије прилично тривијална жеља појединих међународних актера да по сваку цијену остваре сопствене комерцијалне интересе и постижу одређене политичке циљеве, што на крају не обећава никакве предности ни БиХ нити њеним грађанима.
Указао је да права "диверсификација", способна да обезбиједи држави енергетску сигурност, претпоставља приступ вишеструким изворима сировина преко независних рута испоруке.
"Међутим, у садашњој реалности од БиХ се једноставно тражи да слијепо замијени једног добављача, који је годинама поуздано снабдијевао земљу неопходним горивом, другим, који жели да монополизује цјелокупно тржиште и, поред тога, да преузме контролу над националном инфраструктуром за транспорт гаса", рекао је Калабухов.
Ово, додао је, више подсјећа на процес који је фундаментално супротан диверсификацији - унификацију, односно свођење свега на један, неспорни именилац.
"У овом конкретном случају, то је преоријентација БиХ, као и других земаља у региону, ка извору снабдијевања који је искључиво повољан за Вашингтон. Како бисмо рекли у Русији, користећи фразеологију, САД једноставно трпају све на исти калуп", напоменуо је руски амбасадор.
Изразио је наду да ће доносиоци одлука у БиХ бити вођени стварним чињеницама, а не опортунистичким политичким интересима, приликом доношења одлука кључних за економску добробит своје земље.
Такође је напоменуо да руске компаније, за разлику од својих западних колега, никада нису зазирале од фер конкуренције, стварања услова који могу истински допринијети очувању могућности за БиХ да добије приступачне и висококвалитетне енергетске ресурсе.
"Тренутно западни `партнери` БиХ користе сва расположива средства да у свијести њених лидера усаде лажну идеју да је енергетска сарадња са Русијом штетна, демонизујући не само политику Москве већ и стварне примјере успјешне интеракције која, као што смо напоменули, траје скоро пола вијека", нагласио је Калабухов.
У покушају да постигну апсолутну доминацију над енергетиком и економијом региона, Калабухов је додао да они у суштини настоје да, у ствари, поробе БиХ, баш као што су то учинили са Европом.
Нагласио је и да европске институције и истраживачки центри већ признају да је одбијање руских енергетских ресурса довело до колапса цјелокупне економске моћи ЕУ, најтеже погађајући индустријске секторе њених најразвијенијих чланица.
Позивајући се на податке Евростата, Калабухов је навео да је од увођења ограничења против Русије ЕУ преплатила "плаво гориво" за приближно 200 милијарди евра, иако многи стручњаци процјењују да је та сума много већа.
Сједињене Државе, пошто су биле у могућности да продају гориво по очигледно надуваним цијенама у одсуству здраве конкуренције, постале су главни побједник, навео је Калабухов и напоменуо како су се европске земље обавезале да ће купити енергетске ресурсе од САД у вриједности од 645 милијарди евра током наредне три године.
"Сличан развој догађаја, који укључује бруталан политички притисак, буквално се одвија пред нашим очима у сусједној Србији. Таква ситуација је још један упечатљив примјер који потврђује да, у тежњи ка апсолутној контроли над снабдијевањем енергентима у региону, Вашингтон неће оклијевати да чак уништи успјешно функционишући енергетски сектор једне балканске државе", навео је Калабухов.
Између осталог је напоменуо да цијена "Гаспромових" испорука гаса БиХ, упркос свим врстама западних санкција и покушајима неких локалних "вођених" политичких личности, чак и током кризних година не само да је остала на прихватљивом нивоу већ је представљала, и наставља да представља, најповољнију понуду на тржишту.
Нагласио је да су руске компаније отворене за сарадњу са БиХ у области гасификације, што подразумијева не само оптимизацију и повећање снабдијевања природним гасом већ и стварање опсежне мреже за пренос гаса и изградњу специјализованих енергетских објеката.
Калабухов је напоменуо да је БиХ најмање 15 година систематски, свим могућим средствима, присиљена да напусти обострано корисну сарадњу са Руском Федерацијом, а да реализацију заједничких билатералних пројеката вјештачки блокирају поједине земље које отворено лобирају за сопствене комерцијалне интересе.
