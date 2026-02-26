Logo
Очух осуђен на доживотни затвор: Тресао петомјесечну бебу, дјечак преминуо од задобијених повреда

26.02.2026

beba
Фото: Pixabay

Очух који је тресао петомјесечног сина своје партнерке док није умро, након што се у бијесу посвађао с бившом дјевојком, осуђен је на доживотни затвор. Томас Морган (29) нанио је маленом Јенсен-Лију Доугалу "катастрофалне" повреде мозга у породичном дому у Свансеају док је мајка дјетета била на послу.

Судија Мари Стејсије на суду у Свансеају изјавила је да је Морган у насилном нападу тресао Јенсен-Лија, нанијевши му опсежне повреде, а затим је лагао о томе што се догодило.

"Насилно тресење Јенсен-Лијеве главе напријед-назад, уз нагла убрзања и успоравања, можда је трајало кратко, али је било довољно снажно да изазове опсежне унутрашње повреде главе које су довеле до његове смрти", рекла је.

Морган је био у вези с мајком дјечака Јордан Доугал и сматран је његовим очухом. Тужитељка Каролин Реес изјавила је да је Морган "тешко злоупотријебио повјерење које му је указано" када је 30. марта 2024., дан прије дјечакове смрти, извршио "изузетно насилан напад".

"Очито је да је та увредљива преписка у Томасу Моргану притиснула прекидач"

Раније тог дана Морган се жестоко посвађао са својом бившом партнерком Георгијом Грифитхс. Остао је сам с дјететом након што је мајка отишла на посао. Тужитељка је пороти рекла да је Морган након свађе путем СМС порука с бившом дјевојком био "пун бијеса".

"Очито је да је та увредљива преписка у Томасу Моргану притиснула прекидач", рекла је суду. "У тренутку кад је остао сам с Јенсен-Лијем, био је љутит и агресиван те нипошто у стању да се самостално брине о малој беби", додала је.

Док је била на послу, мајка дјетета примила је позив од Моргана. Рекао јој је да се беба гуши и да је престала дисати. Петомјесечни дјечак хитно је превезен у болницу, али доктори су утврдили да има "разарајуће" оштећење мозга те је сљедећег дана искључен с апарата за одржавање живота.

"И ја сам добила доживотну казну, моја је казна туга"

Током суђења суд је чуо да је беба преминула од тешког оштећења мозга, бројних прелома и опсежног крварења мрежнице на оба ока. Морган је нијекао да је нанио тешке повреде Јенсен-Лију. Тврдио је да је покушао спасити бебу након што јој је позлило док је била под његовом заштитом, вјерујући да се угушила од властите бљувотине.

Порота га је ипак прогласила кривим за убиство и наношење тешких тјелесних повреда с намјером. У изјави након изрицања пресуде, огласила се мајка Јенсен-Лија, Јордан. "Откад је Јенсен-Лее умро, мој се живот заувијек промијенио. Живим с неизмјерном тугом, траумом и емоционалном боли", рекла је.

"Никад нећу чути Јенсен-Лееја како ми говори да ме воли. Никад га нећу чути да ме зове мама. Никад нећу видјети како прави прве кораке, изговара прве ријечи, креће у школу или одраста у особу каква је требао постати", изјавила је. "Због онога што је Томас Морган учинио, и ја сам добила доживотну казну, али моја је казна туга", закључила је.

Тагови :

Убиство

očuh

dijete

