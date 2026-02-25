Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

Извор:
СРНА
25.02.2026
20:39
Коментари:0
Испоруке руске нафте Мађарској преко нафтовода Дружба су тренутно блокирани из Украјине од стране истих оних који су организовали терористички напад 2022. године на гасоводе Сјеверни ток, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
Он је оцијенио као срамотно то што ЕУ још није окончала истрагу о саботажи гасовода Сјеверни ток што представља чин државног тероризма.
- Штавише, поједини европски лидери не само да затварају очи пред тим, већ и славе злочинце као хероје - рекао је Сијарто.
Он је навео да иста гарнитура сада стоји иза блокада Дружбе.
- Исти људи који су дигли у ваздух Сјеверни ток сада блокирају транспорт сировина кроз нафтовод Дружба. То не смијемо дозволити. Зато је веома важно заштитити цјевоводе који снабдијевају Мађарску нафтом и природним гасом - нагласио је Сијарто.
Према његовим ријечима, такви напади се не могу искључити и неопходно је бити спреман.
Сијарто је додао да је влада предузела све неопходне мјере како би спријечила покушаје саботирања нафтовода и гасовода у Мађарској.
