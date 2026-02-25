Logo
Large banner

Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

Извор:

СРНА

25.02.2026

20:39

Коментари:

0
Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба
Фото: АТВ

Испоруке руске нафте Мађарској преко нафтовода Дружба су тренутно блокирани из Украјине од стране истих оних који су организовали терористички напад 2022. године на гасоводе Сјеверни ток, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је оцијенио као срамотно то што ЕУ још није окончала истрагу о саботажи гасовода Сјеверни ток што представља чин државног тероризма.

Игор Кањски

Друштво

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

- Штавише, поједини европски лидери не само да затварају очи пред тим, већ и славе злочинце као хероје - рекао је Сијарто.

Он је навео да иста гарнитура сада стоји иза блокада Дружбе.

- Исти људи који су дигли у ваздух Сјеверни ток сада блокирају транспорт сировина кроз нафтовод Дружба. То не смијемо дозволити. Зато је веома важно заштитити цјевоводе који снабдијевају Мађарску нафтом и природним гасом - нагласио је Сијарто.

slobodan vasic instagram

Сцена

Хитно хоспитализован Слоба Васић

Према његовим ријечима, такви напади се не могу искључити и неопходно је бити спреман.

Сијарто је додао да је влада предузела све неопходне мјере како би спријечила покушаје саботирања нафтовода и гасовода у Мађарској.

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

naftovod

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Градови и општине

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

2 ч

1
Глумац Момчило Оташевић

Сцена

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

2 ч

0
Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Свијет

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

3 ч

0
Софија Дујловић

Бања Лука

Дјевојчица Софија из Бањалуке се бори за први корак: Потребна јој је наша помоћ

3 ч

0

Више из рубрике

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Свијет

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном

3 ч

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

3 ч

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Свијет

Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Младић из БиХ избачен из аута у покрету, сумња се на отмицу

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner