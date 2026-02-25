Logo
Large banner

Купујемо вријеме, тешка ситуација: Огласили се Вучић и доктор о стању Дачића

Извор:

АТВ

25.02.2026

22:12

Коментари:

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, љекари му се боре за живот, у тешком стању
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/ nr

Потпредсједник Владе Србије и председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић у тешкој је ситуацији, саопштио је предсједник Србије Александар Вучић испред Клинике за пулмологију у Клиничком центру Србије гдје га је обишао са члановима Владе.

"Посјетили смо потпредсједника Владе и предсједника СПС-а сви заједно. Тешка је ситуација, али вјерујем у љекаре, вјерујем њега и молимо се за њега", рекао је Вучић.

ivica dacic

Србија

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Помоћник директора за пулмологију Спасоје Попевић, који брине о министру Дачићу, рекао је да је ситуација јако тешка и да министар Дачић има тешку упалу плућа..

"Ситуација је заиста веома тешка. Има тешку упалу плућа. Тренутно је на механичкој вентилацији, односно на респиратору. Добија најбољу антибиотску и сву другу терапију. Тим респиратором који је начин лијечења ми купујемо вријеме које је потребно да ти лијекови дјелују. Боримо се за његов живот. У питању је тешка упала плућа и борба за његов живот", рекао је.

Дачић и Додик

Република Српска

Огласио се Додик о Ивици Дачићу: Молим се за здравље и снагу

Дачић је у Клинику за пулмологију примљен око 16.30 часова.

Поповић је рекао да је врло рано за давање прогноза.

"Трудимо се да стабилизујемо његово стање. Надамо се најбољем, боримо се", рекао је љекар.

Подијели:

Тагови :

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Србија

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

1 ч

0
Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

Србија

Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

1 ч

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен

Србија

Медији: Ивица Дачић у животној опасности

1 ч

4
Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

Србија

Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

22

49

Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner