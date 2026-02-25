Купујемо вријеме, тешка ситуација: Огласили се Вучић и доктор о стању Дачића

Извор:
Потпредсједник Владе Србије и председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић у тешкој је ситуацији, саопштио је предсједник Србије Александар Вучић испред Клинике за пулмологију у Клиничком центру Србије гдје га је обишао са члановима Владе.
"Посјетили смо потпредсједника Владе и предсједника СПС-а сви заједно. Тешка је ситуација, али вјерујем у љекаре, вјерујем њега и молимо се за њега", рекао је Вучић.
Помоћник директора за пулмологију Спасоје Попевић, који брине о министру Дачићу, рекао је да је ситуација јако тешка и да министар Дачић има тешку упалу плућа..
"Ситуација је заиста веома тешка. Има тешку упалу плућа. Тренутно је на механичкој вентилацији, односно на респиратору. Добија најбољу антибиотску и сву другу терапију. Тим респиратором који је начин лијечења ми купујемо вријеме које је потребно да ти лијекови дјелују. Боримо се за његов живот. У питању је тешка упала плућа и борба за његов живот", рекао је.
Дачић је у Клинику за пулмологију примљен око 16.30 часова.
Поповић је рекао да је врло рано за давање прогноза.
"Трудимо се да стабилизујемо његово стање. Надамо се најбољем, боримо се", рекао је љекар.
