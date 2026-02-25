Logo
Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

Извор:

Информер

25.02.2026

20:57

Коментари:

1
Фото: Танјуг/АП

Министар унутрашњих послова Србије, Ивица Дачић у тешком је здравственом стању, смјештен је хитно у болницу и прикључен је на апарате.

Ивица Дачић (60) више година болује од шећерне болести и других придружених болести.

Према првим информацијама, Дачићу се стање изненада, нагло погоршало у посљедњих неколико дана, а данас је примљен на болничко лијечење.

Одлично обавијештени извори Информера кажу да је министру полиције контстатована обострана упала плућа и да му се стање нагло погоршава у посљедњих неколико сати.

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Коментари (1)
