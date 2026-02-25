Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

Извор:
Информер
25.02.2026
20:57
Коментари:1
Министар унутрашњих послова Србије, Ивица Дачић у тешком је здравственом стању, смјештен је хитно у болницу и прикључен је на апарате.
Ивица Дачић (60) више година болује од шећерне болести и других придружених болести.
Фудбал
Драма на квадрат: Борусија прокоцкала предност, вратила се па је Самарџић сахранио
Према првим информацијама, Дачићу се стање изненада, нагло погоршало у посљедњих неколико дана, а данас је примљен на болничко лијечење.
Одлично обавијештени извори Информера кажу да је министру полиције контстатована обострана упала плућа и да му се стање нагло погоршава у посљедњих неколико сати.
Друштво
2 ч0
Сцена
2 ч0
Градови и општине
2 ч1
Сцена
2 ч0
Србија
6 ч0
Србија
8 ч0
Србија
13 ч0
Србија
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму