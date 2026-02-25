Logo
Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

Адвокат Игор Кањски
Фото: АТВ

Улазак у свијет рада почиње приправничким уговором, а шта је то заправо приправнички уговор и по чему се он разликује од других уговора за АТВ је објаснио адвокат Игор Кањски.

-То је посебна врста уговора према закону о раду која се не разликује значајно у односу на остале уговоре. Приправник као особа која први пут заснива радни однос већ има одређени степен стручне спреме, али неопходно је да стекне искуство како би могла да обавља одређену професију. Приправнички однос може да траје 6 мјесеци за средњу стручну спрему, а 12 мјесеци за високу стручну спрему с тим што може бити прописано другим законима да приправнички уговор траје и дуже – каже адвокат.

Када говоримо о обавезама послодавца према раднику током трајања приправничког уговора, оне су идентичне као и према уговору о раду, с тим што према приправнику има и додатне обавезе јер мора да осмисли план рада приправника и обезбиједи ментора који ће вршити оспосољавање приправника и пратити његов рад.

Адвокат наглашава да у току овог уговора и приправник има обавезе према послодавцу, тј мора да се придржава свих законских одредби према општим актима послодавца, као и да се покаже у најбољем свјетлу и искористи све могућности које су му пружене у приправничком стажу.

У току трајања приправничког уговора и радник и послодавац имају право да раскину уговор, а под којим условима и која су још права приправника погледајте у видеу у наставку текста:

