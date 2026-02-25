Венс: Tрамп и даље очекује дипломатско рјешење са Tехераном

Извор:
25.02.2026
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да се предсједник САД Доналд Трамп и даље залаже за дипломатско рјешење нуклеарног питања са Ираном, и да се нада да ће Иранци то схватити озбиљно у предстојећим преговорима.
- Предсједник је био кристално јасан колико је могао бити, Иран не може имати нуклеарно оружје - рекао је Венс у интервјуу за Фокс њуз.
Он је додао да се Трамп нада мирном и дипломатском рјешењу питања иранског нуклеарног наоружања.
Нови круг преговора САД и Ирана је заказан за сутра.
