Венс: Tрамп и даље очекује дипломатско рјешење са Tехераном

Извор:

Агенције

25.02.2026

21:59

Коментари:

0
Венс: Tрамп и даље очекује дипломатско рјешење са Tехераном
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да се предсједник САД Доналд Трамп и даље залаже за дипломатско рјешење нуклеарног питања са Ираном, и да се нада да ће Иранци то схватити озбиљно у предстојећим преговорима.

- Предсједник је био кристално јасан колико је могао бити, Иран не може имати нуклеарно оружје - рекао је Венс у интервјуу за Фокс њуз.

ivica dacic

Србија

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Он је додао да се Трамп нада мирном и дипломатском рјешењу питања иранског нуклеарног наоружања.

Нови круг преговора САД и Ирана је заказан за сутра.

Коментари (0)
