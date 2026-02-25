Орбан: Брисел захтијева слање трупа у Украјину

Извор:
СРНА
25.02.2026
21:36
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да Брисел сада захтијева од Мађарске, као чланице ЕУ, да шаље трупе у Украјину.
У објави на "Иксу", Орбан се осврнуо на кључне ставке са сједнице Европског парламента - захтјев за активно учествовање у војној акцији ЕУ у Украјини, као и тренутно стање нафтовода Дружба - о којима га је информисао мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
Србија
Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање
- Блокирање протока нафте преко нафтовода Дружба према Мађарској је координисана акција Европске Комисије и Украјине - навео је он.
Орбан је закључио да не постоји техничка препрека за поновно покретање протока нафте, и да је та блокада политичка уцјена Брисела и Кијева.
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч4
Фудбал
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму