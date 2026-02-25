Logo
Орбан: Брисел захтијева слање трупа у Украјину

Извор:

СРНА

25.02.2026

21:36

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да Брисел сада захтијева од Мађарске, као чланице ЕУ, да шаље трупе у Украјину.

У објави на "Иксу", Орбан се осврнуо на кључне ставке са сједнице Европског парламента - захтјев за активно учествовање у војној акцији ЕУ у Украјини, као и тренутно стање нафтовода Дружба - о којима га је информисао мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Ivica Dacic

Србија

Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

- Блокирање протока нафте преко нафтовода Дружба према Мађарској је координисана акција Европске Комисије и Украјине - навео је он.

Орбан је закључио да не постоји техничка препрека за поновно покретање протока нафте, и да је та блокада политичка уцјена Брисела и Кијева.

Виктор Орбан

Мађарска

