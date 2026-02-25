Logo
Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

25.02.2026

Ивица Дачић, министар унутрашњих послова и предсједник Социјалистичке партије Србије, животно је угрожен након што је хитно смјештену болницу и прикључен је на апарате.

Ивица Дачић (60) више година болује од дијабетеса и других придружених болести.

Њему се стање, изненада, нагло погоршало у посљедњих неколико дана, а у сриједу је примљен на болничко лијечење.

Како преноси "Информер", Дачићу је констатована обострана упала плућа и да му се стање нагло погоршава у посљедњих неколико сати.

Подсјетимо, Дачић није присуствовао комеморацији некадашњег министра спољних послова и амбасадора СР Југославије при УН Владислава Јовановића.

"Жао ми је што из техничких разлога овдје није присутан Ивица Дачић, предсједник Социјалистичке партије Србије", рекао је предсједник Србије Александар Вучић.

Како је пренио "Информер", Вучић је Дачића "отјерао" у болницу када је видио како изгледа.

Од којих болести болује Ивица Дачић

Министар Ивица Дачић је у више наврата јавно говорио о озбиљним здравственим проблема са којима се годинама бори.

Он се прошле године пожалио се на стравичан притисак који трпи и испричао како се осјећа, како је њему, колико је презасићен и колико је тешко задржати вољу у ситуацији у којој се налази. Том приликом навео је да је имао шећер 20.

Гостујући на ТВ Информер Дачић је у марту прошле године истакао да је мало презасићен "свим тим стварима".

"Знате мој шећер је јуче био 20. Све то може да траје, али још кратко. Данас је отприлике 15, и поред свих лијекова које пијем… А шта да радим, не могу ја да кукам. Док за то вријеме моји партијски другови иду и демонстрирају против мене. У реду то, све ОК. Напада ме опозиција, сви ме нападају. У суштини свега, тешко је задржати неку вољу", додао је он.

Проблеми са срцем

Ивица Дачић је прије три године открио гостујући на Пинк ТВ да је недавно имао проблема са срцем.

Како Дачић каже, услед изузетно ниског пулса хитно је примљен на преглед срца и одрађена му је коронарографија.

"Ја имам ту теорију да сам добро док не одем код доктора. Иначе не волим да идем код доктора. Ви знате да имам висок шећер годинама и недавно сам имао веома низак пулс, па су онда љекари тражили да проверим због чега, па сам онда ишао на коронарографију. Срећом, срце ми је у реду. Али морам да видим шта је", испричао је Дачић гостујући на Пинк ТВ.

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић

