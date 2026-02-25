Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

Извор:
25.02.2026
21:10
Министарство унутрашњих послова Кубе објавило је да су четворица мушкараца на глисеру регистрованом у САД убијена након што су пресретнути у кубанским водама.
У саопштењу, министарство је навело да су путници глисера отворили ватру на брод обалске страже који им се приближио.
Шест додатних путника је рањено у инциденту, који се догодио у близини острва на сјеверној обали Кубе.
Идентитет оних на броду или шта је брод радио у том подручју нису јасни, а кубанска влада је саопштила да је покренута истрага како би се "разјаснио" догађај.
У саопштењу објављеном на Иксу преко кубанске амбасаде у САД, Министарство унутрашњих послова је саопштило да је брод, регистрован на Флориди, откривен у близини Кајо Фалконес, у централној провинцији Виља Клара у сриједу ујутру.
Када се кубански брод са пет припадника граничне страже министарства приближио броду ради идентификације, "посада глисера који је прекршио прописе отворила је ватру" и ранила кубанског команданта, наводи се у саопштењу.
"Као посљедица сукоба, до тренутка писања овог извјештаја, четири агресора на страном броду су погинула, а шест је повријеђено", додаје се у саопштењу.
Повријеђени су евакуисани и указана им је медицинска помоћ.
