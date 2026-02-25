Logo
Large banner

Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

Извор:

Агенције

25.02.2026

21:10

Коментари:

0
Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених
Фото: Pixabay

Министарство унутрашњих послова Кубе објавило је да су четворица мушкараца на глисеру регистрованом у САД убијена након што су пресретнути у кубанским водама.

У саопштењу, министарство је навело да су путници глисера отворили ватру на брод обалске страже који им се приближио.

Ivica Dačić

Србија

Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

Шест додатних путника је рањено у инциденту, који се догодио у близини острва на сјеверној обали Кубе.

Идентитет оних на броду или шта је брод радио у том подручју нису јасни, а кубанска влада је саопштила да је покренута истрага како би се "разјаснио" догађај.

"Прекршили прописе"

У саопштењу објављеном на Иксу преко кубанске амбасаде у САД, Министарство унутрашњих послова је саопштило да је брод, регистрован на Флориди, откривен у близини Кајо Фалконес, у централној провинцији Виља Клара у сриједу ујутру.

Борусија Дортмунд - Аталанта

Фудбал

Драма на квадрат: Борусија прокоцкала предност, вратила се па је Самарџић сахранио

Када се кубански брод са пет припадника граничне страже министарства приближио броду ради идентификације, "посада глисера који је прекршио прописе отворила је ватру" и ранила кубанског команданта, наводи се у саопштењу.

"Као посљедица сукоба, до тренутка писања овог извјештаја, четири агресора на страном броду су погинула, а шест је повријеђено", додаје се у саопштењу.

Повријеђени су евакуисани и указана им је медицинска помоћ.

Подијели:

Тагови :

Америка

Kuba

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

Свијет

Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

2 ч

0
Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Свијет

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном

3 ч

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Младић из БиХ избачен из аута у покрету, сумња се на отмицу

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner