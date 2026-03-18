Logo
Large banner

Запаљен стан директора познате фирме

Аутор:

АТВ

18.03.2026

10:14

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Београдска полиција и надлежно тужилаштво трагају за двојицом нападача који су у ноћи између недјеље и понедјељка покушали да изазову пожар у стану директора једне од познатијих компанија.

Захваљујући присебности власника, избјегнуто је ширење пожара и трагедија која је могла да се догоди јер су се у тренутку напада у стану у Београду налазили и његова супруга и син.

Напад у глуво доба ноћи

Инцидент се догодио у понедјељак, 16. марта, око два сата након поноћи. Док је породица спавала, двојица пиромана су пришла стану и подметнула ватру на сама улазна врата. Мирис дима и паљевине пробудио је власника, који је хитром реакцијом успио да угаси пламен прије него што се ватра проширила на унутрашњост дома и угрозила животе укућана.

Иако је на вратима причињена материјална штета, најважније је да нико од чланова породице није повријеђен.

Камере снимиле нападаче

Истрага се ослања на материјалне доказе и видео-записе који би могли брзо довести до починилаца.

Незванично, сигурносне камере у згради забиљежиле су двојицу мушкараца у тренутку извршења овог кривичног дјела.

О случају је одмах обавијештено надлежно тужилаштво у Београду, које ради на идентификацији нападача и утврђивању мотива.

Истрага треба да утврди да ли је овај опасан чин био директна порука повезана са пословним активностима оштећеног или је по среди други мотив. Станари зграде су, након сазнања о инциденту, видно узнемирени због дрскости нападача који су неометано ушли у зграду у глуво доба ноћи, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

podmetanje požara

Београд

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner