Драма на квадрат: Борусија прокоцкала предност, вратила се па је Самарџић сахранио

Аутор:

Стеван Лулић

25.02.2026

20:43

Борусија Дортмунд - Аталанта
Фото: Tanjug/Spada/LaPresse via AP

Фудбали Борусије испали су из Лиге шампиона након што су прокоцкали предност од 2:0 из прве утакмице против Аталанте.

Домаћини су у реваншу славили са 4:1 и тако прошли у осмину финала.

Драма на квадрат, тако се може назвати ова утакмица, поготово због чињенице да се Борусија вратила са ивице понора, а потом пала са посљедњој секунди голом Самарџића са бијеле тачке.

Аталанта је у меч кренула као из снова. Већ у петом минуту долазе до предности голом Скамаке.

Борба се наставила, а Борусија је успјела предност стечену код куће да сачува до самог краја првог полувремена. Међутим, онда у 45. минуту Давиде Запакоста прима лопту на ивици шеснаестерца и распаљује ка голу гостију. Лопта се одбила од неког од играча и скренула те оставила голмана Грегора Кобела без икакве шансе да одбрани.

До потпуног преокрета Аталанта долази у 57. минуту. Мартен де Рун је упутио прелијеп центаршут у шестнаестерац, гдје се Марио Пашалић подигао и главом послао лопту у доњи десни угао.

Свјесни да су на ивици понора, играчи њемачког тима су се тргнули и кренули да нападају да би се у 75. минуту вратили у игру.

Карим Адејеми је примио прецизан пас у шеснаестерцу те прецизним ударцем затресао мрежу домаћина.

Услиједила је лудница која је, ако се узме у обзир више од 4 минута надокнаде, трајала 20 минута.

Пријетили су и једни и други, да би дословно у посљедњој секунди Нико Шолтенберг глупо реаговао у казненом простору и ногом ударио у главу Николу Крстовића. Након ВАР провјере судија је показао на бијелу тачку и Шолтенбергу црвени картон.

Као што смо рекли, пенал је мајсторски реализовао Самарџић и свој тим одвео у осмину финала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

