Драма на квадрат: Борусија прокоцкала предност, вратила се па је Самарџић сахранио

Фудбали Борусије испали су из Лиге шампиона након што су прокоцкали предност од 2:0 из прве утакмице против Аталанте.
Домаћини су у реваншу славили са 4:1 и тако прошли у осмину финала.
Драма на квадрат, тако се може назвати ова утакмица, поготово због чињенице да се Борусија вратила са ивице понора, а потом пала са посљедњој секунди голом Самарџића са бијеле тачке.
Аталанта је у меч кренула као из снова. Већ у петом минуту долазе до предности голом Скамаке.
Борба се наставила, а Борусија је успјела предност стечену код куће да сачува до самог краја првог полувремена. Међутим, онда у 45. минуту Давиде Запакоста прима лопту на ивици шеснаестерца и распаљује ка голу гостију. Лопта се одбила од неког од играча и скренула те оставила голмана Грегора Кобела без икакве шансе да одбрани.
До потпуног преокрета Аталанта долази у 57. минуту. Мартен де Рун је упутио прелијеп центаршут у шестнаестерац, гдје се Марио Пашалић подигао и главом послао лопту у доњи десни угао.
Свјесни да су на ивици понора, играчи њемачког тима су се тргнули и кренули да нападају да би се у 75. минуту вратили у игру.
Карим Адејеми је примио прецизан пас у шеснаестерцу те прецизним ударцем затресао мрежу домаћина.
Услиједила је лудница која је, ако се узме у обзир више од 4 минута надокнаде, трајала 20 минута.
Пријетили су и једни и други, да би дословно у посљедњој секунди Нико Шолтенберг глупо реаговао у казненом простору и ногом ударио у главу Николу Крстовића. Након ВАР провјере судија је показао на бијелу тачку и Шолтенбергу црвени картон.
Као што смо рекли, пенал је мајсторски реализовао Самарџић и свој тим одвео у осмину финала.
