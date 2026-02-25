Судија снимао голе фудбалерке - добио срамну казну

Извор:
АТВ
25.02.2026
16:29
Свијет женског фудбала потресао је незапамћени скандал у Аустрији, који је добио свој епилог на суду у Фелдкирху, али је пресуда изазвала више бијеса него правде.
Мушкарац који је годинама био функционер у женском фудбалском клубу Алтах и угледни судија у Швајцарској, осуђен је на свега седам мјесеци условне казне због снимања фудбалерки у свлачионицама и тушевима.
Поред условне казне, он ће морати да плати казну од 1.200 евра, као и по 625 евра компензације свакој од жртава.
Овај језиви случај трајао је годинама – од 2020. до 2025. године. Оптужени је користио своју позицију човјека од повјерења како би постављао скривене камере и снимао дјевојке док су се пресвлачиле и туширале.
Према наводима тужилаштва, идентификовано је око 30 жртава, међу којима је било и малољетница.
Потресно писмо жртава прочитано је у судници:
"Ми смо младе жене, дијелом још увек дјевојчице. Ово што се догодило нам је извукло тепих под ногама. Годинама нам је говорио да је свлачионица наш дом, а онда је тај дом уништио неко за кога смо мислили да нам је породица".
Елени Ритман, бивша играчица Алтаха која сада наступа у Француској, јавно је иступила на Инстаграму, не кријући згроженост пресудом.
"Ово ме је оставило без текста. Починилац није био само врхунски судија у Швајцарској, већ и званичник клуба. Тамо је снимао играчице, укључујући и малољетнице. Питам се, да ли је ово адекватна казна? Да ли оваква пресуда дјелује као одвраћање за друге?", поручила је Елени, додајући да се дјевојке и данас не осјећају безбједно у јавним тушевима.
Образложење судије додатно је подгријало ватру. Наиме, судија је истакао да постоји велика разлика "да ли неко само гледа слике или их сам креира", што је многима звучало као ублажавање тежине злочина који је починио функционер клуба.
Иако је одбрана тврдила да снимци нису прослијеђени трећим лицима и да су уништени, траума дјевојака остаје трајна.
Министарка спорта Аустрије, Михаела Шмит, назвала је овај чин "одвратним", поручивши да спортисткиње морају бити безбједне у својим свлачионицама.
Клуб Алтах је најавио увођење нових безбједносних мјера од марта, у сарадњи са Фудбалским савезом Аустрије, како се овакав хорор никада не би поновио.
Тужилаштво још увијек разматра жалбу на пресуду, док јавност у Аустрији и Швајцарској бруји о срамно ниској казни за човјека који је злоупотријебио дјецу и младе спортисткиње.
