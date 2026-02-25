Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

25.02.2026
Украјина тврдоглаво тежи наставку сукоба са Русијом, јер је рат за Кијев пословни модел и пружа му финансијску добит, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Ситуација је таква да је сукоб у Украјини пословни модел. Поента је у томе да Кијев из фондова ЕУ добија више новца него што цијела украјинска привреда може дати", рекао је Сијарто.
Он је додао да је за четири године сукоба ЕУ пружила Украјини помоћ у износу од 193 милијарде евра, три пута више него што је Мађарска добила од придруживања Унији 2004. године.
