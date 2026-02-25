Logo
Large banner

Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

25.02.2026

16:21

Коментари:

0
Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао
Фото: АТВ

Украјина тврдоглаво тежи наставку сукоба са Русијом, јер је рат за Кијев пословни модел и пружа му финансијску добит, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Ситуација је таква да је сукоб у Украјини пословни модел. Поента је у томе да Кијев из фондова ЕУ добија више новца него што цијела украјинска привреда може дати", рекао је Сијарто.

илу-новац-14112025

Градови и општине

Усвојена одлука: За сву дјецу до 18 година доплатак од 50 до 230 КМ

Он је додао да је за четири године сукоба ЕУ пружила Украјини помоћ у износу од 193 милијарде евра, три пута више него што је Мађарска добила од придруживања Унији 2004. године.

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

Украјина

Европска унија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застава Црна Гора

Регион

Бившем оперативцу замрзнуто 13 станова и осам пословних простора

1 ч

0
Мајкл Барон, глумац умро током интимног односа

Свијет

Везан и дављен: Славни глумац умро током интимног односа

1 ч

0
Ћосић: Саборно и достојанствено обиљежавање 30 година од егзодуса сарајевских Срба

Република Српска

Ћосић: Саборно и достојанствено обиљежавање 30 година од егзодуса сарајевских Срба

1 ч

4
Украо торбицу са 30.000 КМ, власник нуди награду

Хроника

Украдена торбица са 30.000 КМ: Власник нуди награду

1 ч

4

Више из рубрике

Мајкл Барон, глумац умро током интимног односа

Свијет

Везан и дављен: Славни глумац умро током интимног односа

1 ч

0
Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања

Свијет

Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања

3 ч

0
Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

Свијет

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

3 ч

0
Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

Свијет

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner