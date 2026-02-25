Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

Извор:
Швајцарска влада је саопштила да ће извршити једнократну исплату од 56.000 долара за сваку жртву пожара који се догодио у новогодишњој ноћи у бару у скијалишком одмаралишту Кран-Монтана.
Према саопштењу швајцарског Савезног вијећа, исплата ће се примијенити на породицу сваке особе која је изгубила живот у пожару, као и на сваког преживјелог који је хоспитализован због повреда.
Како се наводи, ова исплата, позната као допринос солидарности, има за циљ да пружи брзу финансијску помоћ жртвама и буде знак саосјећања, пренио је Ројтерс.
Влада Швајцарске је најавила да ће сазвати округли сто како би помогла жртвама, осигуравачима и властима да постигну вансудска поравнања, чиме би се потенцијално избјегле дуготрајне правне битке.
Такође, Савезни савјет се нада да ће парламент убрзати усвајање закона који ће помоћи жртвама и обезбиједити даљу правну и финансијску подршку.
За помоћ погођеним кантонима, влада је издвојила 7,82 милиона евра како би помогла у покривању ванредних трошкова.
У пожару је погинула 41 особа, док је повређено више од 115 људи, а међу погинулима већину су чинили тинејџери, док су многе жртве биле страни држављани, укључујући и неколико из Француске и Италије.
