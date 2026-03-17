Кнежевић за АТВ: Важно је да се покаже јединство када су неке одлуке наметнуте са стране

17.03.2026

21:08

Милан Кнежевић
Некоме смета све оно што се издешавало од укидања санкција Милораду Додику и његовој породици до завршених предсједничких избора, важно је да се покаже јединство када су неке одлуке наметнуте са стране, рекао је Милан Кнежевић, предсједник Демократске народне партије Црне Горе.

"Чини ми се да некоме смета све оно што се издешавало од укидања санкција Милораду Додику и његовој породици до завршених предсједничких избора гдје је побиједио господин Каран па чак и у оном поновљеном кругу предсједничких избора и оно што је мени веома битно јесте да политичке разлике које постоје у Републици Српској, важно да покажу хомогеност и монолитност када су неке наметнуте одлуке са стране", каже Милан Кнежевић, предсједник Демократске народне партије Црне Горе.

Грађани без декрета

Европска унија треба да схвати и омогући грађанима Републике Српске и Федерације да почну нормално да функционишу без декрета јер је БиХ навила још од анексије 1908. године да има управнике, и треба да пусте народ Републике Српске и БиХ да живе своје животе, рекао је Милан Кнежевић.

"Не могу све странке да се сложе око сваке одлуке али је потребно пронаћи неки заједнички именитељ, као што је јасан однос према високом представнику или том страном утицају који дефинитивно функционише на страни подјела и потреби на нон стоп завађа и Републику Српску и други дио Федерације, а онда и унутар саме Републике Српске да убацује раздор", каже Кнежевић.

Када је значајан број политичара из Републике Српске хтио да Милорад Додик буде уклоњен и ухапшен као и његова породица је нешто што без обзира на политичке разлике није било прихватљиво, наглашава Кнежевић.

"Ја се надам да ће доћи нека нова генерација политичара која ће другачије гледати на ове сукобе и разлике које можемо да видимо у парламенту и на свакодневној политичкој сцени. Као што видимо да један број политичара из Републике Српске дефинитивно ради за интересе дијела Федерације који не жели добро Републици Српској", рекао је Кнежевић.

Бивши амерички амбасадор у Сарајеву користећи механизме злоупотребе и манипулације формирао је погрешну слику од водству Републике Српске, наглашава Кнежевић.

