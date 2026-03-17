Logo
Large banner

Минић предложио састав нове Владе

Аутор:

АТВ

17.03.2026

17:19

Коментари:

17
Минић предложио састав нове Владе
Фото: ATV

Мандатар за састав Владе Републике Српске Саво Минић предложио је Народној скупштини састав нове Владе који је непромијењен у односу на претходну.

Зора Видовић предложена је за министра финансија, Жељко Будимир за министра унутрашњих послова, Горан Селак за министра правде, Сенка Јујић за министра управе и локалне самоуправе, а Раденко Бубић за министра привреде и предузетништва Републике Српске.

Нед Пуховац предложен је за министра трговине и туризма, Петар Ђокић за министра енергетике и рударства, Зоран Стевановић за министра саобраћаја и веза, а Ален Шеранић за министра здравља и социјалне заштите Српске.

Боривоје Голубовић предложен је за министра просвјете и културе, Радан Остојић за министра рада и борачко-инвалидске заштите, Ирена Игњатовић за министра породице, омладине и спорта, Златан Клокић за министра за европске интеграције и међународну сарадњу.

Бојан Випотник требало би да остане министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Анђелка Кузмић министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Драга Мастиловић министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Коментари (17)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner