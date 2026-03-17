Минић предложио састав нове Владе

Аутор:АТВ
17.03.2026
17:19
Коментари:17
Мандатар за састав Владе Републике Српске Саво Минић предложио је Народној скупштини састав нове Владе који је непромијењен у односу на претходну.
Зора Видовић предложена је за министра финансија, Жељко Будимир за министра унутрашњих послова, Горан Селак за министра правде, Сенка Јујић за министра управе и локалне самоуправе, а Раденко Бубић за министра привреде и предузетништва Републике Српске.
Нед Пуховац предложен је за министра трговине и туризма, Петар Ђокић за министра енергетике и рударства, Зоран Стевановић за министра саобраћаја и веза, а Ален Шеранић за министра здравља и социјалне заштите Српске.
Боривоје Голубовић предложен је за министра просвјете и културе, Радан Остојић за министра рада и борачко-инвалидске заштите, Ирена Игњатовић за министра породице, омладине и спорта, Златан Клокић за министра за европске интеграције и међународну сарадњу.
Бојан Випотник требало би да остане министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Анђелка Кузмић министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Драга Мастиловић министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Тренутно на програму