Усвојена Резолуција о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ

Аутор:

АТВ

17.03.2026

16:42

Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске усвојила је на посебној сједници Резолуцију о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије.

Од 68 посланика који су били у Скупштини сви у гласали за овај приједлог Резолуције.

"Честитам на заједништву", рекао је предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.

