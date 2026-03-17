Усвојена Резолуција о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ

Аутор:АТВ
17.03.2026
16:42
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске усвојила је на посебној сједници Резолуцију о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије.
Од 68 посланика који су били у Скупштини сви у гласали за овај приједлог Резолуције.
"Честитам на заједништву", рекао је предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.
