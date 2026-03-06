Logo
Османи распустила скупштину привремених институција, слиједе избори

Извор:

СРНА

06.03.2026

09:23

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Предсједница привремених приштинских институција Вјоса Османи саопштила је јутрос да је донијела указ о распуштању парламента, након што скупштина синоћ, због неостатка кворума, није изабрала предсједника привремених институција.

Османи је на прес конференцији рекла да је неуспјех посланика да изаберу предсједника гурнуо самопроглашено Косово у нове изборе.

policija rotacija

Свијет

Хорор послије меча НБА лиге: Човјек упуцан испред хале, хитно пребачен у болницу

- Поступак избора предсједника, иако може почети до 60 дана прије рока, не може се даље одлагати, већ се мора завршити најкасније 30 дана прије краја текућег мандата. Устав јасно предвиђа да Скупштина која не успије да изабере предсједника не може бесконачно да одуговлачи процес, као што се покушава, већ се суочава са јасним уставним механизмом који води до њеног распуштања. Коначни рок је јасан. Чланови Скупштине су имали 23 дана на располагању да изврше ову уставну дужност од тренутка свог конституисања. Одлучили су да то не учине и то је институционална реалност са којом се данас суочавамо. Чињеница да је Скупштина одлучила да не искористи дане које има на располагању не мијења наш Устав, не продужава рок и прије свега не поништава моју јасну уставну обавезу да распустим ову Скупштину која није успјела - рекла је Османи, преносе мдији у Приштини.

Уставни рок за избор предсједника привремених институција истекао је у поноћ, а ванредна седница скупштине одржана касно у четвртак, само неколико сати прије истека тог рока, прекинута је због недостатка кворума.

Погођен носач дронова

Свијет

Ирански носач дронова погођен и запаљен

Да би се изабрао предсједник, у прва два круга гласања потребно је 80 гласова, а у трећем најмање 61 глас.

У сали је синоћ било присутно 66 посланика Самоопредјељења и невећинских несрпских заједница, док посланици опозиције и највеће српске странке, Српске листе, нису присуствовали.

Предсједница скупштине привремених институција Аљбулена Хаџију се након тога обратила уставном суду са захтјевом за оцјену уставности поступка избора предсједника и суспензију уставних рокова за избор предсједника.

Катар-авион

Свијет

Иран гађао највећу америчку базу у Катару

Претходна сједница сазвана ради разматрања уставних амандмана које је поднијела Османи о директном избору предсједника, такође је прекинута због недостатка кворума.

