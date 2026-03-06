Иран гађао највећу америчку базу у Катару

06.03.2026
09:05
Седми дан сукоба на Блиском истоку. Ваздушно-свемирске снаге Ирана напале си Израел користећи ројеве самоубилачких дронова и ракете Хајбер са касетним бојевим главама. Катар је пресрео ирански дрон усмјерен на ваздушну базу ал-Удеид, највећу америчку војну базу на Блиском истоку. Поново је гађан и Бахреин.
Америчке снаге су у четвртак напале ирански брод-носач дронова, рекао је врховни амерички командант за Блиски исток, док је Вашингтон интензивирао нападе.
Француски министар: Око 50 француских бродова заглављено у Персијском заливу
Око 50 француских бродова је тренутно блокирано у Персијском заливу и још осам у Црвеном мору, рекао је француски министар саобраћаја Филип Табаро.
Израел је саопштио да је започео широки талас удара на кључну инфраструктуру режима у Техерану.
Дописници Си-Ен-Ена јављају о ваздушним нападима на Техеран.
Трамп: Осигураћемо да нови ирански вођа не представља пријетњу
Ирански медији су јавили да су се широм Техерана чуле јаке експлозије, као и да је мета напада била и главна трговачка улица у престоници.
Одбрамбене снаге Израела (ИДФ) саопштиле су да су, откако је Хезболах ушао у сукоб, погодили 500 мета у Либану, преноси Тајмс оф Израел.
Како наводе, међу метама су највиши команданти Хезболаха, чланови елитних јединица, лансери ракета, командни центри, складишта оружја, као и чланови других терористичких група и њихова инфраструктура.
Предсједник САД Доналд Трамп поручио је да жели да види уклањање владајуће структуре Ирана и да већ на уму има нека имена за "доброг лидера".
"Желимо да уђемо и да почистимо све. Не желимо некога ко ће све поново да направи за 10 година. Желимо да они добију доброг лидера. Имамо неке људе за које мислим да би радили добар посао", истакао је Трамп не наводећи имена.
Противваздухопловна одбрана оборила је неколико дронова у Ирбиду у Јордану, преноси Ал Џазира.
Хезболах позвао Израелце да напусте градове близу границе
Либански покрет Хезболах упозорио је израелске становнике да евакуишу градове у кругу од пет километара од границе између две земље, наведено је у поруци објављеној на њиховом Телеграм каналу на хебрејском језику.
Упозорење је услиједило мање од дана након што је Израел позвао становнике да напусте јужна предграђа Бејрута, што је изазвало егзодус броја људи из дијела престонице познатог као Дахије.
"Агресија ваше војске против либанског суверенитета и безбједности грађана, уништавање цивилне инфраструктуре и кампања протјеривања коју спроводите неће проћи без одговора", наведено је у поруци Хезболаха.
Медији: Иран гађао Израел пројектилима са касетном муницијом
Израел је саопштио да неће евакуисати своје пограничне градове и да је послао додатне војнике у Либан, наводећи да је ријеч о одбрамбеној мери с циљем заштите грађана који живе у близини границе.
Момир Турудић, уредник портала РТС Око који је у Бејруту, рекао је да је за Либан и Бејрут била врло тешка и драматична ноћ.
Каже да је све почело јуче, када је стигла порука израелске војске, или боље речено наредба, комплетном становништву јужног предграђа, Дахије, да се евакуише, што је, уз пуцњаву из ватреног оружја, изазвало потпуни шок и панику.
"Веома брзо послије тога стотине хиљада људи, процене су неке да око 400.000 људи живи у Дахијеу, у паници су почеле да напуштају Дахије", каже Турудић.
Министарство одбране Кувајта саопштило је да је национална противваздушна одбрана пресрела ракетни напад који је нарушио ваздушни простор земље, док су у Саудијској Арабији пресретнуте три балистичке ракете лансиране према ваздушној бази Принц Султан.
Пресретање у Кувајту изазвало је активирање сирена у складу са безбједносним процедурама, а након неутрализације пријетње није било пријављених жртава нити штете на инфраструктури, пренијела је агенција WАМ.
Портпарол Министарства одбране пуковник Сауд ел Атван, рекао је да су након пресретања пале поједине крхотине, што је проузроковало ограничену материјалну штету, укључујући оштећење возила, али нико није повријеђен.
Нагласио је да кувајтске оружане снаге настављају да обављају своје одбрамбене дужности како би обезбиједили заштиту земље и очување њене безбједности и стабилности.
Министарство одбране Катара саопштило је да су њихове ваздушне снаге успјешно пресреле напад дроном усмјерен на ваздушну базу ал-Удеид, највећу америчку војну базу на Блиском истоку.
Прије тога катарска влада је послала сигурносна упозорења на мобилне телефоне у земљи, упозоравајући становнике да се држе подаље од прозора и отворених простора, пише Би-Би-Си.
Истовремено, министарство унутрашњих послова Бахреина саопштило је да је Иран циљао хотел и две стамбене зграде у главном граду Манами.
У објави на друштвеној мрежи Икс наводи се да је посљедњи напад узроковао "материјалну штету, али не и губитак живота".
Иранска полузванична новинска агенција Фарс извјестила је да су напади изведени током ноћи на главни град Бахреина, Манаму, били усмјерени на пословни комплекс "Фајненшел харбор тауерс", гдје се налази израелска амбасада.
Серија експлозија потресла је јужно предграђе Бејрута, Дахије неколико сати након што су Израелци наложили становницима овог дијела града да се одмах евакуишу.
Порука "спасите животе и одмах напустите домове" изазвала је, одмах прави егзодус житеља јужног предграђа Бејрута, које важи за једно од главних упоришта Хезболаха.
Одмах затим, израелски авиони распалили су по метама за које тврде да припадају Хезболаху.
Израелски министар финансија, Безалел Смотрич најавио је да ће, ускоро, јужна предграђа Бејрута личити на Кан Јунис, дио Газе који је у рату потпуно сравњен са земљом.
Ваздушни удари настављени су на Блиском истоку. САД и Израел гађају Иран, а иранске снаге узвраћају нападима на израелске градове и америчке базе у региону. На мети Израела су и циљеви у Либану, гдје ИДФ спроводи и копнене операције.
Азербејџан је оптужио Иран да је испалио два дрона на његову територију, при чему су двије особе повријеђене. Техеран то демантује. Министарство одбране Азербејџана саопштило је да припрема неопходне мјере одмазде према Ирану.
Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да је Иран спреман за евентуалну копнену инвазију Сједињених Америчких Држава и одбацио могућност преговора са Вашингтоном, наводећи да Техеран није тражио прекид ватре упркос нападима САД и Израела.
Аракчи је навео и да је прилика за постизање јединственог споразума са САД изгубљена након што су, како је навео, поједини политички кругови у Вашингтону онемогућили напредак у преговорима, додајући да ће план САД за мешање у унутрашње послове Ирана пропасти.
Са друге стране, амерички предсједник Доналд Трамп поручује да ће сукоб у Ирану трајати све док он то буде желио.
"Многи људи кажу да је већ готово. За мене није готово. Готово је када ја то будем желио", рекао је Трамп.
