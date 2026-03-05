Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

Аутор:АТВ
05.03.2026
22:21
Коментари:0
Ирански централни штаб Хатам ел-Анбије саопштио је данас, 5. марта, да је амерички носач авиона Абрахам Линколн погођен иранским дроновима у Оманском мору.
"Носач авиона Абрахам Линколн, који се приближио 340 километара од иранских морских граница у Оманском мору у покушају да контролише Ормуски мореуз, погођен је дроновама морнарице Корпуса Иранске револуционарне гарде", рекао је портпарол централног штаба Хатам ел-Анбије, преноси Тасним.
Портпарол је додао да је брод брзо побјегао са својим разарачима и да је сада хиљаду километара удаљен од региона.
Иранска војска је у недјељу такође тврдила да је погодила носач авиона са четири крстареће ракете, а да је након напада брод отпловио ка Индијском океану.
Амерички војни званичници негирали су извјештаје да су ракете погодиле брод, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму