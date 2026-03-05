Logo
Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

АТВ

05.03.2026

22:21

Носач авиона Абрахам Линколн
Ирански централни штаб Хатам ел-Анбије саопштио је данас, 5. марта, да је амерички носач авиона Абрахам Линколн погођен иранским дроновима у Оманском мору.

"Носач авиона Абрахам Линколн, који се приближио 340 километара од иранских морских граница у Оманском мору у покушају да контролише Ормуски мореуз, погођен је дроновама морнарице Корпуса Иранске револуционарне гарде", рекао је портпарол централног штаба Хатам ел-Анбије, преноси Тасним.

Портпарол је додао да је брод брзо побјегао са својим разарачима и да је сада хиљаду километара удаљен од региона.

Иранска војска је у недјељу такође тврдила да је погодила носач авиона са четири крстареће ракете, а да је након напада брод отпловио ка Индијском океану.

Амерички војни званичници негирали су извјештаје да су ракете погодиле брод, преноси Танјуг.

