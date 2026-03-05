Logo
Орбан о пријетњама Зеленског

05.03.2026

23:03

Коментари:

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да га не интересују пријетње украјинског предсједника Владимира Зеленског.

"Не тичу ме се пријетње Зеленског. Он пријети Мађарској, али неће моћи да ме натјера да одустанем од заштите мађарских породица", написао је Орбан на друштвеној мрежи "Икс".

Зеленски

Свијет

Зеленски запријетио Орбану: Даћемо његову адресу нашим Оружаним снагама

Зеленски је раније данас запријетио мађарском премијеру сусретом са украјинским војницима због тога што је Мађарска блокирала још један кредит ЕУ за Украјину.

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да нико не може да уцјењује, нити да пријети Мађарској и њеном премијеру.

Виктор Орбан

Владимир Зеленски

