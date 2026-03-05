Logo
Зеленски запријетио Орбану: Даћемо његову адресу нашим Оружаним снагама

Аутор:

АТВ

05.03.2026

15:32

Зеленски запријетио Орбану: Даћемо његову адресу нашим Оружаним снагама
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Шеф кијевског режима Владимир Зеленски изразио је данас наду да ће „одређена особа у Европској унији“, алудирајући на мађарског премијера Виктора Орбана, престати да блокира европски кредит од 90 милијарди евра за Украјину, запријетивши да би у супротном својим оружаним снагама могао да прослиједи адресу те особе, пише Украјинска правда.

Надамо се да одређена особа неће блокирати тих 90 милијарди евра, односно прву траншу од тог новца, како би наши бранитељи имали оружје. У супротном, могао бих дати његову адресу нашој војсци, нашим момцима, како би га звали телефоном и разговарали са њим на свом језику, поручио је Зеленски.

Мађарска је блокирала 20 пакет санкција ЕУ Русији, као и кредит за подршку Украјини, јер Кијев не пристаје да Мађарској и Словачкој обнови испоруку руске нафте кроз нафтовод Дружба.

Владимир Зеленски

Виктор Орбан

