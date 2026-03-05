Арапи моле Вашингтон да им хитно пошаљу пројектиле

Извор:
Аваз
05.03.2026
21:08
Регионални званичници нагађају да Иран намјерно циља арапске државе како би их присилио да изврше притисак на САД да окончају рат. Арапске државе у Персијском заливу суочавају се с озбиљно смањеним залихама пројектила пресретача потребних за обарање иранских ракета, потврдила су за "НБС Њус" двојица регионалних званичника
Према ријечима регионалних званичника саопштено је да Вашингтон формира посебну радну групу како би убрзао процес испоруке пројектила али се у пракси то не одвија брзином потребном за очување сигурности.
Ситуацију додатно отежава чињеница да Иран лансира стотине дронова. Регионални званичници нагађају да Иран намјерно циља арапске државе како би их присилио да изврше притисак на Сједињене Америчке Државе да окончају рат.
Ипак, генерал америчких ваздушних снага Ден Кеин,предсједавајући штаба америчке војске, у сриједу је одбацио забринутост у вези са залихама. Новинарима у Пентагону је рекао да исти располаже „довољном количином прецизне муниције за тренутне задатке, како у офанзиви, тако и у дефанзиви“.
Три регионална званичника признала су да је комуникација с Вашингтоном изузетно отежана. Иако је прошло више од годину дана од почетка његовог мандата, предсједник Доналд Трамп још увијек није послао амбасадоре у бројне кључне земље, међу којима су Либан, Јордан и Катар.
Због изостанка номинација или спорог процеса потврђивања у Сенату, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Кувајт такође немају америчке амбасадоре, па се у тим државама ослањају на отправнике послова.
Примјер дипломатског застоја је и Амер Галиб, бивши градоначелник града Хамтрамцк у америчкој савезној држави Мичиген.Он је номинован за амбасадора у Кувајту, али је његова кандидатура наишла на велике препреке током саслушања због ранијих антисемитских и запаљивих објава на друштвеним мрежама.
Осим тога, Вијеће за националну сигурност (НСЦ) и Стејт Дипартмент суочавају се с озбиљним недостатком особља у односу на претходне администрације, што смањује број контакт тачака за регионалне лидере. Трампови специјални изасланици, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, не баве се управљањем односима с појединачним државама.
Проблеми повезани с Ираном нису једина пријетња у регији. Кувајт се суочава с нападима из сусједног Ирака, одакле тамошња полиција испаљују ракете и шаљу дронове према цивилним подручјима.
У међувремену је у сриједу у Катару ухапшено десет особа за које се сумња да су ирански агенти који су планирали терористичке нападе. Широм регије расте забринутост због такозваних „спавачких ћелија“ и радикализације међу шиитским становништвом у појединим државама, попут Бахреина.
Поред непосредних ракетних пријетњи, бројни званичници изразили су забринутост и због курдских бораца за које се очекује да би могли ући у Иран.
Упозоравају да би убацивање секташког сукоба у већ запаљиву ситуацију могло имати озбиљне посљедице за цијелу регију те готово сигурно изазвати нове тензије с Турском, која страхује од јачања курдских сепаратустичких покрета.
