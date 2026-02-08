Пентагон прекида везе са Харвардом; Хегсет: Они су "воук", ми нисмо

Извор:
08.02.2026
Пентагон прекида све везе професионалног образовања са Харвардом, навевши да универзитет промовише "воук" идеологију, толерише малтретирање Јевреја и сарађује са Кином на истраживањима, објавио је амерички министар одбране Пит Хегсет.
Хегсет је навео да министарство "формално прекида све професионалне војне образовне, стипендијске и сертификатне програме са Универзитетом Харвард", називајући одлуку "давно закаснелом".
"Харвард је воук, Министарство одбране није", додао је.
Хегсет је рекао да је у прошлости Пентагон слао "најбоље и најпаметније официре" на Харвард у нади да ће универзитет боље разумијети "нашу ратничку класу". Међутим, "превише наших официра се вратило изгледајући превише као Харвард – главе пуне глобалистичких и радикалних идеологија које не побољшавају наше борбене редове", тврдио је.
Хегсет је такође оптужио Харвард да ствара климу која "слави Хамас", "дозвољава нападе на Јевреје" и "промовише дискриминацију на основу расе". Тврдио је да су "истраживачки програми кампуса у партнерству са Комунистичком партијом Кине", додајући да ће слични односи са другим школама бити преиспитани.
Пентагон је саопштио да прекид почиње школском 2026-27. годином како би тренутно уписано особље могло да заврши своје курсеве.
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа дуго се сукобљава са Харвардом, јер се универзитет опирао његовим захтјевима да ревидира своје политике пријема и управљања, као и да побољша дисциплину на кампусу након пропалестинских протеста изазваних ратом између Хамаса и Израела и невиђеним разарањем у Гази.
Администрација је покушала да замрзне савезно финансирање Харварда, иако је у септембру 2025. године савезни судија поништио одлуку, тврдећи да је прекорачио своја овлашћења и да су оптужбе за антисемитизам коришћене као "димна завеса", подсјећа РТ.
Трамп је од тада појачао притисак, рекавши раније овог мјесеца да ће тражити милијарду долара одштете од Харварда због оптужби за антисемитизам.
Предсједник Харварда Алан Гарбер, одбацио је оптужбе као политичко застрашивање, рекавши: "Универзитет неће одустати од своје независности нити ће се одрећи својих уставних права". Додао је да је Харвард увијек настојао да се бори против антисемитизма, називајући то "моралним императивом".
