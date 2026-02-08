Logo
Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман

Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман
Један од власника КК Макаби Тел Авив, Давид Федерман, преминуо је у 81. години, саопштио је израелски клуб. Вијест долази само два дана након утакмице у којој је Макаби у Београду савладао Црвену звезду, као и три дана након побједе над Партизаном на свом паркету.

– Кошаркашки клуб Макаби Тел Авив са тугом и дубоким болом објављује смрт Давида Федермана, једног од власника клуба, који је преминуо рано јутрос у свом дому, окружен супругом и дјецом, у 81. години живота. Федерман је био прави „макабиста“ и човјек Макабија Тел Авива током читавог свог живота, централна и значајна фигура у породици клуба деценијама – наводи се у саопштењу.

Како истичу из клуба, Федерман је Макаби пратио са оданошћу, љубављу и дубоком посвећеношћу.

– Био је човјек вриједности, израелски патриота и човјек који је волио људе. Његово огромно лидерство и допринос Макабију Тел Авив и израелској спортској заједници памтиће се заувијек – додаје се у објави.

Кошаркашки клуб Макаби Тел Авив изразио је најдубље саучешће породици Федерман.

Давид Федерман посједовао је 29 одсто власничког удјела у клубу, док остатак структуре чине Оуди Реканати, Рихард Дајц, Шимон Мизрахи и Бен Ашкенази.

