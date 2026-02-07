Logo
Јовић без поена у поразу Мајамија, Вучевићев добар деби за Селтиксе

РТС

07.02.2026

08:04

НБА резултати 7.2.2026
Фото: Tanjug/AP/Charles Krupa

Иако су Бостон селтикси на полувремену губили чак 21 поен разлике, домаћин је у наставку одиграли феноменално и на крају савладали Мајами хит резултатом 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22).

Српски репрезентативац Никола Јовић добио је малу минутажу у другом полувремену - за шест минута на паркету није се уписао у стријелце, шутирао је 0/5 из игре и забиљежио једну асистенцију.

Прво полувреме у потпуности је припало гостима. Бостон је у уводној четвртини убацио свега 15 поена и дјеловао потпуно безидејно у нападу, док је Мајами, предвођен расположеним Норманом Пауелом и Ендрјуом Вигинсом, брзо стекао двоцифрену предност.

Хит је већ послије 12 минута водио 14 разлике, а до великог одмора је предност нарасла на убједљивих +21.

Међутим, све се промијенило у трећој дионици. Селтикси су појачали одбрану, убрзали ритам и серијом 20:3 потпуно се вратили у меч.

Управо у том периоду значајну улогу имао је Никола Вучевић, који је на дебију за Бостон већ до краја треће четвртине стигао до дабл-дабл учинка. У посљедњих 12 минута ушло се са изједначеним резултатом.

У четвртој дионици виђена је права резултатска клацкалица. Пејтон Причард је наставио да погађа у кључним тренуцима и у том тренутку био најрасположенији играч домаћих, али Мајами није одустајао и константно је држао прикључак.

Посљедњих пет минута донијело је велику драму, па и мању чарку на терену између Хуга Гонзалеса и Нормана Пауела, која је брзо смирена.

Одлучујући тренутак догодио се минут и по прије краја, када је Дерик Вајт погодио тројку за вођство Бостона, а затим и украо лопту Пауелу.

Ипак, неизвјесност је потрајала до самог краја. Мајами је имао посљедњи напад за побједу, али је Девион Мичел промашио шут за три поена, чиме је тријумф остао у Бостону.

Листа стријелаца

Бостон: Браун 29, Причард 24, Вајт 21, Вучевић 11, Шерман 5, Гонзалес 2, Гарза 2, Кета 2, Хаусер 2.

Мајами: Вигинс 26, Пауел 24, Адебајо 16, Мичел 13, Хакез 11, Смит 2, Вер 2, Фонтекио 2.

Селтиксе су до побједе предводили Џејлен Браун са 29 поена, Причард са 24 и Вајт са 21, док је Вучевић са клупе допринио са 11 поена, 12 скокова, четири асистенције и двије украдене лопте.

Код Мајамија су се истакли Вигинс са 26 поена, Пауел са 24, Бем Адебајо са 16 и Мичел са 13 поена.

Резултати НБА лиге:

Бостон - Мајами 98:96

Детроит - Њујорк 118:80

Милвоки - Индијана 105:99

Минесота - Њу Орлеанс 115:119

Портланд - Мемфис 135:115

Сакраменто - Лос Анђелес клиперси 111:114

Тагови:

НБА

Boston Seltiks

Majami Hit

Коментари (0)
