Logo
Large banner

Повриједио се Лука Дончић

06.02.2026

10:11

Коментари:

0
Повриједио се Лука Дончић
Фото: Tanjug

Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић задобио је нову повреду.

Словенац се повриједио против Филаделфије коју су Лејкерси добили са 119:115. НБА ас је у игри провео тек нешто више од 15 минута. За то вријеме имао је 10 поена.

Харис Џиновић

Сцена

Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Најбољи стријелац НБА лиге напустио је игру 3:03 минуте прије краја првог полувремена, видно шепајући, а клуб је касније саопштио да се ради о боловима у лијевој нози. Он се више није враћао у игру и за сада није познато о каквом степену повреде се ради.

Подијели:

Тагови:

Лука Дончић

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

Кошарка

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

15 ч

0
Требињке незаустављиве до остварења сна: Кошаркашице Леотара освојиле Куп Српске

Кошарка

Требињке незаустављиве до остварења сна: Кошаркашице Леотара освојиле Куп Српске

18 ч

0
Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

Кошарка

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

23 ч

0
Кајл Кузма се обрукао додавањем

Кошарка

Смије му се цијела НБА: Покушао ископирати Јокића па се обрукао

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner