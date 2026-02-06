Повриједио се Лука Дончић

06.02.2026
10:11
Коментари:0
Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић задобио је нову повреду.
Словенац се повриједио против Филаделфије коју су Лејкерси добили са 119:115. НБА ас је у игри провео тек нешто више од 15 минута. За то вријеме имао је 10 поена.
Сцена
Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао
Најбољи стријелац НБА лиге напустио је игру 3:03 минуте прије краја првог полувремена, видно шепајући, а клуб је касније саопштио да се ради о боловима у лијевој нози. Он се више није враћао у игру и за сада није познато о каквом степену повреде се ради.
Кошарка
15 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
23 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму