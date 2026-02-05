Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

Извор:
05.02.2026
Српски кошаркаш Никола Јокић приредио је једној вјерној навијачици изненађење за памћење и то за рођендан.
Успјешна млада предузетница и власница познате пекаре "Асторија" у Чикагу, Тања Јефтенић, открила је како је ас Денвера уљепшао рођендан њеној мами Сузи.
Уз заједничку фотографију маме Сузи и прослављеног српског аса, Тања је је на свом Инстграм налогу описала како је изгледао сусрет са најбољим играчем свијета.
"Мислим да свако ко зна моју маму зна колико воли Николу, па сам јој прије него што смо сишли доле рекла да ме не брука ако га видимо", открила је Тања и додала:
"Била је толико срећна што га види, почела је да плаче".
