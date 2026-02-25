Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

Извор:
Блиц
25.02.2026
22:54
Коментари:1
Пјевачица Милица Јокић и бивша снајка Ивице Дачића огласила се након вијести да је Потпредсједник Владе Србије и предсједник Социјалистичке партије у болници.
Ивица Дачић примљен је у болницу због тешког здравственог стања, а како се наводи, он је животно угрожен.
За домаће медије се огласила његова бивша снајка, пјевачица Милица Јокић, која се тренутно налази са Луком Дачићем.
Милица је данас прослављала свој 25. рођендан у кругу најближих пријатеља и породице, када их је сачекала лоша вијест.
Србија
Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање
Милица Јокић је истакла да се надају најбољем и да ће Лука касније да иде у болницу.
"Ево ме управо са Луком, знамо за то, надамо се најбољем. Лука ће касније да иде у болницу", рекла је кратко Милица за Блиц.
Србија
27 мин0
Србија
53 мин0
Република Српска
1 ч1
Србија
1 ч0
Србија
27 мин0
Србија
53 мин0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму