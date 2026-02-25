Logo
Large banner

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

Извор:

Блиц

25.02.2026

22:54

Коментари:

1
Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

Пјевачица Милица Јокић и бивша снајка Ивице Дачића огласила се након вијести да је Потпредсједник Владе Србије и предсједник Социјалистичке партије у болници.

Ивица Дачић примљен је у болницу због тешког здравственог стања, а како се наводи, он је животно угрожен.

За домаће медије се огласила његова бивша снајка, пјевачица Милица Јокић, која се тренутно налази са Луком Дачићем.

Милица је данас прослављала свој 25. рођендан у кругу најближих пријатеља и породице, када их је сачекала лоша вијест.

Ivica Dacic

Србија

Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

Милица Јокић је истакла да се надају најбољем и да ће Лука касније да иде у болницу.

"Ево ме управо са Луком, знамо за то, надамо се најбољем. Лука ће касније да иде у болницу", рекла је кратко Милица за Блиц.

Подијели:

Тагови :

Милица Јокић

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Спасоје Попевић, доктор који брине о Ивици Дачићу након што је прикључен на апарате

Србија

Кључна су наредна 72 сата: Љекар о стању Ивице Дачића

27 мин

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, љекари му се боре за живот, у тешком стању

Србија

Купујемо вријеме, тешка ситуација: Огласили се Вучић и доктор о стању Дачића

53 мин

0
Дачић и Додик

Република Српска

Огласио се Додик о Ивици Дачићу: Молим се за здравље и снагу

1 ч

1
Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Србија

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

1 ч

0

Више из рубрике

Спасоје Попевић, доктор који брине о Ивици Дачићу након што је прикључен на апарате

Србија

Кључна су наредна 72 сата: Љекар о стању Ивице Дачића

27 мин

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, љекари му се боре за живот, у тешком стању

Србија

Купујемо вријеме, тешка ситуација: Огласили се Вучић и доктор о стању Дачића

53 мин

0
Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Србија

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

1 ч

0
Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

Србија

Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Младић из БиХ избачен из аута у покрету, сумња се на отмицу

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner