Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Министар за развој недовољно развијених општина Србије Новица Тончев рекао је да је потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић прикључен на респиратор.
Тончев наводи да се чуо са Дачићевом супругом Сањом.
"Јутрос је имао температуру, није био ни на сједници Владе", рекао је Тончев и додао да је данас требало да са Дачићем посјети Кладово, али министар полиције због здравственог стање није био у стању да иде.
Стање министра Дачића, подсјетимо, нагло се погоршало посљедњих дана и то посебно у посљедњих неколико сати.
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић налази се у животној опасности, тврде поједини београдски медији.
Како сазнаје "Информер", Ивица Дачић је тренутно прикључен на апарате и налази се у животној опасности!
Предсједник СПС-а и министар унутрашњих послова хитно је хоспитализован након наглог погоршања здравственог стања.
Према наводима наводно добро обавијештених, али неименованих, извора, он се већ дуже вријеме лијечи од дијабетеса и других хроничних обољења, а посљедњих дана дошло је до озбиљних компликација.
Како преносе извори "Информера", љекари су дијагностиковали обострану упала плућа, због чега је Дачић прикључен на медицинске апарате и налази се на интензивном болничком лијечењу.
Према најновијим сазнањима "Информера" Ивица Дачић је у животној опасности.
Ивица Дачић (60) више година болује од дијабетеса и других придружених болести.
Дачић је у више наврата јавно говорио о озбиљним здравственим проблема са којима се годинама бори.
Он се прошле године пожалио се на стравичан притисак који трпи и испричао како се осјећа, како је њему, колико је презасићен и колико је тешко задржати вољу у ситуацији у којој се налази. Том приликом навео је да је имао шећер 20.
Гостујући на ТВ Информер Дачић је у марту прошле године истакао да је мало презасићен "свим тим стварима".
Ивица Дачић је прије три године открио гостујући на Пинк ТВ да је недавно имао проблема са срцем.
Како Дачић каже, усљед изузетно ниског пулса хитно је примљен на преглед срца и одрађена му је коронарографија.
