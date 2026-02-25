Logo
Large banner

Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Извор:

Ало

25.02.2026

21:57

Коментари:

0
Министар открио нове детаље о стању Ивице Дачића

Министар за развој недовољно развијених општина Србије Новица Тончев рекао је да је потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић прикључен на респиратор.

Тончев наводи да се чуо са Дачићевом супругом Сањом.

Дачић и Додик

Република Српска

Огласио се Додик о Ивици Дачићу: Молим се за здравље и снагу

"Јутрос је имао температуру, није био ни на сједници Владе", рекао је Тончев и додао да је данас требало да са Дачићем посјети Кладово, али министар полиције због здравственог стање није био у стању да иде.

Стање министра Дачића, подсјетимо, нагло се погоршало посљедњих дана и то посебно у посљедњих неколико сати.

Животно угрожен

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић налази се у животној опасности, тврде поједини београдски медији.

Како сазнаје "Информер", Ивица Дачић је тренутно прикључен на апарате и налази се у животној опасности!

Предсједник СПС-а и министар унутрашњих послова хитно је хоспитализован након наглог погоршања здравственог стања.

Према наводима наводно добро обавијештених, али неименованих, извора, он се већ дуже вријеме лијечи од дијабетеса и других хроничних обољења, а посљедњих дана дошло је до озбиљних компликација.

Најновија вијест

Србија

Медији: Ивица Дачић у животној опасности

Како преносе извори "Информера", љекари су дијагностиковали обострану упала плућа, због чега је Дачић прикључен на медицинске апарате и налази се на интензивном болничком лијечењу.

Према најновијим сазнањима "Информера" Ивица Дачић је у животној опасности.

Удружене болести

Ивица Дачић (60) више година болује од дијабетеса и других придружених болести.

Ivica Dacic

Србија

Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

Дачић је у више наврата јавно говорио о озбиљним здравственим проблема са којима се годинама бори.

Он се прошле године пожалио се на стравичан притисак који трпи и испричао како се осјећа, како је њему, колико је презасићен и колико је тешко задржати вољу у ситуацији у којој се налази. Том приликом навео је да је имао шећер 20.

Гостујући на ТВ Информер Дачић је у марту прошле године истакао да је мало презасићен "свим тим стварима".

Ивица Дачић је прије три године открио гостујући на Пинк ТВ да је недавно имао проблема са срцем.

Како Дачић каже, усљед изузетно ниског пулса хитно је примљен на преглед срца и одрађена му је коронарографија.

Подијели:

Тагови :

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

Србија

Од чега све болује Ивица Дачић: Дуго се жалио на здравствено стање

1 ч

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен

Србија

Медији: Ивица Дачић у животној опасности

1 ч

4
Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

Србија

Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате

2 ч

1
Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Србија

Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

22

49

Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner