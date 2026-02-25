Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

Извор:
АТВ
25.02.2026
23:01
Коментари:0
Фудбалери Аталанте пласирали су се у осмину финала Лиге шампиона, пошто су у реванш мечу против Борусије Дортмунд надокнадили два гола минуса.
Мјесто међу 16 најбољих је Богињи провинције донијела српско-црногорска комбинација, Лазар Самарџић и Никола Крстовић.
Гол вриједан осмине финала за Аталанту постигао је репрезентативац Србије Лазар Самарџић, који је из пенала у осмом минуту судијске надокнаде меча лансирао Богињу провинције у осмину финала.
Италијански тим је до укупног тријумфа у двомечу стигао тим касним голом, за који је, у најмању руку, једнаке заслуге имао и Крстовић, који је изборио пенал.
Рами Бенсебаини је неспретним потезом крампонима по глави ударио црногорског нападача, а судија Хосе Марија Санчес је послије гледања ВАР снимка свирао пенал. У тој ситуацији је Алжирац зарадио други жути картон, док је црногорском нападачу раскрварена глава.
По завршетку утакмице, Крстовић се сликао у свлачионици и та фотографија је врло брзо постала вирална на друштвеним мрежама, пише "Спортал".
Наиме, некадашњи центарфор Црвене звезде није крио посљедице Бенсебаинијевих крампона, већ их је поносно показао.
Фудбал
3 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
6 ч0
Фудбал
8 ч0
Најновије
Најчитаније
23
38
23
08
23
05
23
01
23
00
Тренутно на програму