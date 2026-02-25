Слога ућуткала Грбавицу и дошла на праг полуфинала Купа

Извор:
АТВ
25.02.2026
18:35
Коментари:0
Жељезничар и Слога одиграли су на Грбавици прву утакмицу четвртфинала Купа Босне и Херцеговине, а благо речено скромна фудбалска представа окончана је побједом гостију који су у 95. дошли до поготка за 1:0.
Након три узастопна лигашка пораза, Жељезничар је раније остао без тренера, па је екипу против Слоге водио привремени тренер Дино Ђурбузовић, али поново су фудбалери у плавим дресовима изгледали тромо, немоћно, безидејно...
Фудбал
Хорор на утакмици Жељезничара и Слоге: Крици фудбалера се проламали стадионом
Ништа боље нису изгледали ни њихови противници са друге стране, али су ипак дошли до побједе.
Јако слаба утакмица је одиграна, а обиљежена је бројним стартовима и прекршајима. Због једног таквог тешко је страдао Матеј Цветановски у првом дијелу, па је на носилима однесен до кола хитне помоћи, тако да ће бити збринут у болници.
У првих 45 минута, изузев тога, скоро да није било ништа вриједно спомена, тек понеки слаб покушај на обје стране, али без стопостотних шанси.
Ни наставак не доноси пуно тога. Као да су домаћи били нешто конкретнији и офанзивнији, али нису успијевали доћи до шансе.
Регион
Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести
Алић је у 52. минуту снажно тукао из слободњака, али поред лијеве стативе бившег голмана Жељезничара, Ерића. Алић је потом у 55. центрирао из корнера, Крпић покушао главом са осам метара, али био је сигуран Ерић.
Имао је Жељезничар свој период, нападао, али недовољно да се затресе мрежа гостију из Добоја, који су у наставку били потпуно фокусирани на одбрану свог гола.
У 66. биљежимо један траљав ударац Галчева, што је Ерић лако зауставио. Касније је лоше пуцао и Пејић, високо преко гола. Домаћа екипа је нападала све више и више како се ближио крај, а најближе голу била је у 79. минуту.
Одинака је центрирао, Ерић помало неспретно интервенисао и скренуо лопту у стативу да би је Божичковић потом у задњи час избацио са гол-линије. На самом крају Слога стиже неочекивано до гола и има велику предност пред реванш. Јовић је изашао сам и матирао Муфтића након погрешке задње линије домаћих.
Подсјетићемо да су Манијаци на полувремену напустили Грбавицу због протеста према Арени Спорт и непопуларним терминима утакмица.
Сцена
Испливао снимак који нигдје није емитован: Урош и Бора приснији него икада
Све у свему, лоше издање Плавих, а путник у полуфинале рјешаваће се у Добоју за седам дана.
Прије тога, Жељо има тежак меч са Зрињским код куће у лиги, док ће Слога у госте Широком Бријегу.
Иначе, први четвртфинални меч је одигран данас од 13 сати у Лакташима гдје је истоимена домаћа екипа са 2:0 изненадила Радник, а од 18:30 сати играју Сарајево и Вележ.
Меч ГОШК-а и Зрињског игра се 5. марта, пошто Племиће чека гостовање Црyстал Палаце у реваншу плеј-офа Лиге Конференција.
Најновије
Најчитаније
20
23
20
09
20
08
19
58
19
56
Тренутно на програму