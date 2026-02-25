Реал на Бенфику без кључног играча?

Извор:
25.02.2026
Вечерас од 21.00 се игра реванш плеј-офа за пласман у осмину финала Лига шампиона између Реал Мадрида и Бенфике. Играчи Реала бране резултат од 1:0 из првог меча, али многе њихове навијаче највише брине повреда највеће звијезде Килијана Мбапеа.
Реванш меч плеј-оф фазе овогодишње Лиге шампиона одиграће се вечерас у Мадриду. Биће то њихов трећи дуел, за мање од мјесец дана. Мадриђани на стадиону Сантијаго Бернабеу бране минималну предност стечену на гостовању у Лисабону.
Међутим, велика брига, страх, и неизвијесност осјећа се код сваког навијача Галактикоса. Како се наводи у шпанским медијима, претходних дана Килијан Мбапе није тренирао пуним интензитетом, због болова у кољену и његов наступ за вечерас и даље је упитан. Француски фудбалер доста раније је завршио тренинг, и њега очекују додатни прегледи. Такође,на проблеме с повредом жалио се и Федерико Валверде, мада засад, његова повреда није превише озбиљна. Наравно, више информација о стању ова два играча, знаћемо тек пред саму утакмицу.
Након веома тешке и минималне, али изузетно значајне побједе у првом мечу, у ком је Винисијус Жуниор, постигао једини гол, изабраници Алвара Арбелое покушаће да пред својим навијачима обезбиједе пролаз међу шеснаест најбољих. Треба рећи да је клуб из Мадрида ријетко када губио овако важне и одлучујуће утакмице.
Иако Реал има предност, нипошто се не смије заборавити меч одигран 28. јануара ове године. Бенфика је тада у лигашком дијелу такмичења потпуно изненадила фудбалски свијет, побиједвши Реал резултатом 4:2. Управо тај пораз натјерао је Мадриђане да тежим путем, односно кроз плеј-оф, умјесто директним пласманом, траже своје мјесто међу 16 најбољих.
Реал је досад даље пролазио из 22 од последња 23 меча нокаут фазе Лиге шампиона у којима је побиједио у првој утакмици – изузетак у овој серији био је једино против Ајакса у осмини финала у сезони 2018/2019 (2:1 прва утакмица, док је 1:4 било у реваншу). Пред овај реванш, изгледа да мадридски тим има и одређених здравствених проблема, и то кључних играча домаће екипе.
Са друге стране Бенфика је прошла само једну од осам претходних нокаут фаза у великим европским такмичењима, а када је изгубила прву утакмицу код куће – изгубили су од Динама из Букурешта са 1:0 у првом колу Купа Уефа, сада већ давне 1999/2000, да би касније побиједили у гостима са 2:0 и пласирали се у сљедеће коло.
Бенфика је што се тиче играчког кадра, у нешто повољнијој ситуацији. Ипак, огромни недостатак за госте из Лисабона, свакако, биће одсуство шефа стручног штаба Жозеа Муриња, он је добио црвени картон у првом мечу, тако да неће моћи да води екипу са клупе на њему добро познатом противничком терену. Већ у петак 27.02.2026, заказан је жријеб у Ниону, и тада ће побједник овог двомеча сазнати име свог противника у осмини финала. Могући противници побједника из меча биће Спортинг из Лисабона или Манчестер Сити.
Судије овог веома занимљивог меча биће Словенаци. Главни судија меча биће Славко Винчић, а асистираће му сународници Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четврти судија је Давид Шмајц, док ће у ВАР соби бити Њемац Кристијан Дингерт и Италијан Данијеле Чифи.
