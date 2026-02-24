Logo
Колина и ФИФА уводе ново правило у фудбалу: Избациваће играче по минут и игре, неће више бити фолирања

Извор:

Мондо.рс

24.02.2026

10:23

Колина и ФИФА уводе ново правило у фудбалу: Избациваће играче по минут и игре, неће више бити фолирања

ФИФА одавно покушава нешто како би смањила крађу времена током мечева и продужила број минута у којима се ефективно игра током утакмица, а сада се спрема предлог новог правила. На годишњој скупштини Међународног одбора за фудбалска правила (ИФАБ) разматра се промјена.

Предлог је да се уведе правило по коме би играчи који добију љекарску помоћ због повреде морају да буду ван терена најмање минут. То правило већ постоји у неким лигама па тако рецимо у Премијер лиги од сезоне 2023/24 играчи морају пола минута да буду ван терена када добију љекарску помоћ.

Дупло строжија варијанта је тестирана у децембру на Арапском купу када су играчи морали чак два минута да буду ван игре када добију медицинску помоћ, а тада се огласио и Пјерлуиђи Колина. Он је сада први човек судијске организације ФИФА и истакао је да би такво правило смањило и "украдене" минуте и број повреда.

У Америци постоји правило да ако играч лежи 15 секунди он мора да изађе из игре, а за сада дјелује сигурно да ће се такво правило усвојити. Једино постоје проблеми око тога колико времена ће играчи морати да буду ван терена - 30 секунди, минут, два минута... Такође предложено је рецимо да играч може одмах да се врати на терен ако фудбалер који је стартовао на њега добије жути или црвени картон.

(Мондо)

