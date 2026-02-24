Logo
Медицински преседан: Ово је прва беба рођена путем пресађене материце

24.02.2026

10:17

Беба
Фото: Pixabay/marvelmozhko

Дјечак Хуго Пауел је прво дијете у Великој Британији рођено из материце пресађене од преминулог донора. Његова мајка, Грејс Бел, примила је орган 2024. године. Хуго је рођен царским резом у Лондону, а његов долазак на свијет описан је као „чудо“, пише Скај њуз .

Медицински преседан

Хуго је рођен у децембру у болници „Квин Шарлот и Челси“ у Лондону, тежак 3,1 килограм. Његово рођење представља медицински преседан у Великој Британији, а до сада су забиљежена само два слична случаја у Европи.

Прошле године, прва беба рођена из материце пресађене од живог донора рођена је у Великој Британији. Хугова мајка, ИТ менаџерка Грејс Бел, рођена је са ретким Мајер-Рокитански-Кустер-Хаузеровим (MRKH) синдромом, што је значило да није имала материцу. „Ово је једноставно чудо. Никада, никада нисам помислила да је нешто овако могуће“, рекла је.

Прејаке емоције родитеља

Њен партнер и Хугоов отац, Стив Пауел, који ради у финансијама, присјетио се тренутка порођаја. „Био сам преплављен емоцијама. Хтио сам да плачем, али нисам могао“, рекао је. Грејс је додала: „Тај тренутак је дјеловао нестварно, јер смо прешли дуг пут.“ Пауел је закључио: „Када се сјетим гдје смо почели, од првог пута када смо се срели, до данас, са Хугом у мом наручју - то је чудо послије свега кроз шта смо прошли.“

„Највећи дар живота“

Грејс Бел свакодневно размишља о жени чију материцу носи. Кроз сузе се присјетила тренутка када је сазнала да је трудна и рекла да се нада да ће породица донора „пронаћи мир у сазнању да је њихова ћерка некоме дала највећи дар, дар живота“.

беба-09092025

Србија

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

„Нема ријечи којима бих се довољно захвалила својој донаторки и њеној породици. Њихова љубазност и несебичност су разлог зашто сам успјела да остварим свој животни сан да постанем мајка“, рекла је. „Надам се да знају да ће моје дијете увијек знати за њихов невјероватан дар и чудо које га је довјело на свијет.“

Родитељи преминуле доноркиње су се такође огласили. „Губитак наше ћерке је срушио наш свијет на начин који је тешко ријечима описати. Па ипак, чак и у овом незамисливом болу, пронашли смо извјесну утјеху у сазнању да је њен посљедњи чин, њена одлука, био чин чисте великодушности“, навели су у саопштењу. Поред материце, донирано је још пет органа њихове ћерке, чиме су спасена четири живота.

Дуг пут до родитељства

Грејс је сазнала за своју дијагнозу као тинејџерка. Сјећа се како је „отишла у болничко купатило и неконтролисано плакала“. Када је упознала Стива, одмах му је рекла за своје стање. Пар је у почетку разматрао сурогатство, али су се потом укључили у програм трансплантације материце.

Грејс је 2024. године подвргнута се седмочасовној трансплантацији, а неколико мјесеци касније започела је поступак потпомогнуте репродукције. Пар такође размишља о другом дјетету, након чега ће трансплантирана материца бити хируршки уклоњена како Грејс не би морала да узима имуносупресоре до краја живота.

Програм трансплантације у Великој Британији

Трансплантације материце у потпуности финансира добротворна организација Womb Transplant UK, а коштају око 30.000 фунти по операцији. Операције се изводе у слободно вријеме како не би утицале на листе чекања Националне здравствене службе (NHS), а хирурзи и медицинско особље раде на волонтерској основи.

Беба

Друштво

У Српској рођене 24 бебе

Тек након што пацијенткиња затрудни, бригу о томе преузима Национална здравствена служба (NHS). За донирање материце од преминуле особе потребна је посебна сагласност породице. До сада је у Великој Британији обављено пет трансплантација материце - двије од живих и три од преминулих донора. Рођене су двије бебе, по једна из сваког програма. Процјењује се да би у будућности у земљи годишње могло да се обави 20 до 30 таквих процедура.

Име као захвалница

У знак захвалности, пар је свом сину дао средње име Ричард, по професору Ричарду Смиту, клиничком директору Womb Transplant UK, који је присуствовао порођају. Дјечак је такође добио средње име Норман, по свом прадеди. „Када сам дочекао малог Хуга и сазнао да ће добити име по мени, био сам дирнут до суза. Одмах сам бризнуо у плач. Било је веома емотивно“, рекао је професор Смит.

(скај њуз)

Беба новорођенче

Друштво

Прелијепе вијести: У Српској рођене 33 бебе

3 д

0
beba

Свијет

Ухапшена чедоморка и саучесници: Убила бебу и бацила је поред смећа

4 д

0
У Српској рођено 25 беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

4 д

0
Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана

Свијет

Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана

4 д

0

