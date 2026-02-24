Питер Менделсон пуштен на слободу

Извор:
Агенције
24.02.2026
08:55
Коментари:0
Бивши британски министар и амбасадор у САД Питер Менделсон пуштен је из притвора уз кауцију након што је јуче ухапшен због умијешаности у случај Епстин.
Менделсон је пуштен уз кауцију, неколико сати након хапшења због сумње на злоупотребу јавне функције, саопштила је лондонска полиција.
Седамдесетдвогодишњи мушкарац пуштен је на слободу до окончања даље истраге, преноси Би-Би-Си.
Свијет
Питер Менделсон "принц таме", ухапшен због везе са Џефријем Епстином
Бивши члан горњег дома британског парламента, Дома лордова и бивши британски амбасадор у САД Питер Менделсон ухапшен је јуче у Лондону након што су откривене његове везе са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Полиција је покренула истрагу о наводима да је, као министар трговине у влади бившег премијера Гордона Брауна, Епстину достављао информације осјетљиве на тржиште после финансијске кризе 2008. године.
Менделсон се раније суочавао са оптужбама да је доставио повјерљиве и осјетљиве информације Епстину, али је он негирао било какву кривицу.
Истрага је услиједила пошто је Министарство правде САД објавило електронску преписку из такозваних "Епстинових досијеа" у којој се, према наводима медија, види да је тадашњи министар прослеђивао садржај Епстину, што је поново покренуло питања о природи њиховог односа.
Документи објављени у оквиру истраге Министарства правде САД сугеришу да је Епстин уплатио 75.000 долара на банковне рачуне на којима је Манделсон, тада посланик Лабуристичке партије, наводно био корисник.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
23 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
07
11
49
11
44
11
20
11
18
Тренутно на програму