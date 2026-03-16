Сијарто: Одлука о суспензији забране куповине руске нафте узнемирила лидере ЕУ

СРНА

16.03.2026

17:27

Петер Сијарто
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Одлука САД да суспендују забрану куповине руске нафте која је тренутно на мору веома је узнемирила поједине лидере ЕУ, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Вашингтон је претприо много критика због суспензије санкција Русији како би се снизиле цијене нафте", рекао је Сијарто мађарским новинарима током паузе састанка Савјета ЕУ за спољне послове у Бриселу.

За разлику од већине других земаља ЕУ, Мађарска је подржала одлуку америчке администрације и позвала Брисел да слиједи примјер Вашингтона и, такође, суспендује забрану испоруке руске нафте.

Сијарто је раније оцијенио да "Европа пати не само од нестабилне ситуације што се тиче арапске нафте, већ и од забране испоруке руске нафте".

Сијарто: Зеленски угрожава мађарску енергетску безбједност

Министарство финансија САД укинуло је санкције на продају нафте и нафтних деривата из Русије утоварених на бродове прије 12. марта.

Општа лиценца коју је издала Канцеларија за контролу стране имовине /ОФАК/ дозвољава такве трансакције до 11. априла.

Министар финансија САД Скот Бесент изјавио је да би та одлука требало да повећа глобалну понуду нафте и смањи цијену сирове нафте.

Прочитајте више

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

10 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Док је Орбан премијер, нема подршке чланству Украјине у ЕУ

1 д

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: ''Дружба'' исправна, блокада чисто политичка

7 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

3 д

0

Више из рубрике

Снажна експлозија на аеродрому у Дубаију: Обустављени летови, појавио се и снимак из града

Свијет

Снажна експлозија на аеродрому у Дубаију: Обустављени летови, појавио се и снимак из града

3 ч

0
Обавјештење за путнике: Јавни превоз иде у штрајк

Свијет

Обавјештење за путнике: Јавни превоз иде у штрајк

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп пријети Кини – из Вашингтона покушавају да "испеглају" ствар

3 ч

0
Дмитријев: ЕУ увлачи Европу у огромну кризу — прилагодите се или поднесите оставку

Свијет

Дмитријев: ЕУ увлачи Европу у огромну кризу — прилагодите се или поднесите оставку

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

19

45

Невјероватан случај: Мушкарац оптужен за шверц мрава

19

44

Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије

19

35

Након викенда закопали сјекире - постигнут договор у Шумама Српске

19

32

Вукановић: Неће проћи Станивуковићева кандидатура

