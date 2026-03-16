Сијарто: Одлука о суспензији забране куповине руске нафте узнемирила лидере ЕУ

Одлука САД да суспендују забрану куповине руске нафте која је тренутно на мору веома је узнемирила поједине лидере ЕУ, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Вашингтон је претприо много критика због суспензије санкција Русији како би се снизиле цијене нафте", рекао је Сијарто мађарским новинарима током паузе састанка Савјета ЕУ за спољне послове у Бриселу.
За разлику од већине других земаља ЕУ, Мађарска је подржала одлуку америчке администрације и позвала Брисел да слиједи примјер Вашингтона и, такође, суспендује забрану испоруке руске нафте.
Сијарто је раније оцијенио да "Европа пати не само од нестабилне ситуације што се тиче арапске нафте, већ и од забране испоруке руске нафте".
Министарство финансија САД укинуло је санкције на продају нафте и нафтних деривата из Русије утоварених на бродове прије 12. марта.
Општа лиценца коју је издала Канцеларија за контролу стране имовине /ОФАК/ дозвољава такве трансакције до 11. априла.
Министар финансија САД Скот Бесент изјавио је да би та одлука требало да повећа глобалну понуду нафте и смањи цијену сирове нафте.
