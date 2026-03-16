Снажна експлозија на аеродрому у Дубаију: Обустављени летови, појавио се и снимак из града

16.03.2026

16:42

Фото: Prtinscreen/X

Данас је иранска војска поново погодила Међународни аеродром у Дубаију у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) током 17. дана рата на Блиском истоку, преноси "Вашингтон Пост". Није познато да ли има повријеђених, а сам аеродром је био привремено затворен на период од око седам сати због иранског напада "шахед" дроном.

Сви летови су били превентивно обустављени. Ирански дрон је погодио резервоар за гориво због чега се догодила снажна експлозија, а снимак након напада освануо је на друштвеним мрежама.

Да подсјетимо, Израел и Сједињене Државе напале су Иран у суботу 28. фебруара у раним јутарњим часовима у војној операцији “Епски бес”. У нападима су убијени врховни вођа Ирана Али Хамнеи и бивши предсједник Ирана Махмуд Ахмадинежад.

