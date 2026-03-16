Трамп пријети Кини – из Вашингтона покушавају да "испеглају" ствар

16.03.2026

16:03

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је да би евентуално одлагање посјете предсједника САД Доналда Трампа Пекингу било због Трампове потребе да остане у Вашингтону.

Како је нагласио, то се не би десило због "кинеске неактивности у вези са Ормуским мореузом" током сукоба САД и Иран.

Бесент је, након састанка са кинеским представницима у Паризу, оцијенио да су трговински разговори САД-Кина били конструктивни.

Трамп је у раније изјавио да би његова посјета Пекингу могла да буде одложена ако Кина не потврди да ће помоћи у поновном отварању Ормуског мореуза, кључног за глобално снабдијевање нафтом, пренио је CNN.

Он је нагласио да жели да зна прије састанка са кинеским лидером Си Ђинпингом да ли ће Пекинг учествовати, јер би "у супротном могао да одложи пут".

Иран је затворио Ормуски мореуз што је онемогућило око петину свјетске производње нафте, изазивајући раст цијена и страх од несташица.

Трамп је тражио подршку и од других земаља, али Кина је релативно заштићена од кризе захваљујући резервама нафте, диверзификацији увоза и инвестицијама у обновљиве изворе енергије.

Кинески званичници позвали су на примирје у региону и одбили слање ратних бродова. Аналитичари оцјењују да Кина више жели стабилност у региону ради својих економских интереса него да ризикује директно укључивање у сукоб.

