Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

16.03.2026
15:18
Документи које је објавило Министарство правде САД пронашли су фотографију Ендруа Маунтбатена-Виндзора и Питера Манделсона заједно са осуђеним педофилом Џефријем Епштајном.
То је прва позната фотографија њих тројице, али се не помињу ни вријеме ни мјесто њеног настанка.
Подсјетимо се да је Манделсон био дугогодишњи члан британске Лабуристичке партије и блиски сарадник бившег премијера Тонија Блера, а био је један од кључних архитеката пројекта „Нови лабуристи“, који је деведесетих година помјерио странку ка политичком центру и вратио се на власт након скоро двије деценије конзервативне доминације.
Обављао је неколико важних позиција у влади, укључујући министра за трговину и индустрију и министра за Сјеверну Ирску, а касније је постао европски комесар за трговину у Европској комисији, гдје је учествовао у преговорима о важним трговинским споразумима.
Фотографија приказује тројку како сједи за дрвеним столом на тераси, са шољицама украшеним америчком заставом испред себе. Према ITV News-у, снимљена је на америчком острву Мартас Винјард између 1999. и 2000. године, прије него што је Епштајн осуђен на 13 мјесеци затвора и регистрован као сексуални преступник, преноси BBC .
У документима се не наводи да њихово појављивање на фотографији указује на било какву кривицу. Међутим, Маунтбатен-Виндзор и лорд Манделсон су одвојено ухапшени због сумње на злоупотребу положаја због њихових веза са Епштајном и обојица су у међувремену пуштени на слободу до истраге.
Маунтбатен-Виндзор је више пута негирао било какву кривицу у вези са Епштајном. Манделсон је такође више пута изјавио да вјерује да није починио никакав злочин. Дуго је тврдио да је вјеровао у верзију догађаја коју су му изнијели Епштајн и његов адвокат и да је истину сазнао тек након Епштајнове смрти 2019. године.
Њихове везе са покојним финансијером довеле су до тога да су обојица изгубили своје положаје. Маунтбатен-Виндзор је лишен краљевских титула, док је Манделсон смјењен са мјеста британског амбасадора у Сједињеним Државама. Маунтбатен-Виндзор је рекао да је први пут упознао Епштајна 1999. године преко Гислен Максвел, Епштајнове партнерке, коју је познавао још из студентских дана.
Оптужен је да је имао секс са Вирџинијом Ђуфр када је била тинејџерка. Грађанска тужба коју је покренуо Ђуфр решена је без споразума о кривици, а он је одлучно негирао оптужбе. Ухапшен је средином фебруара због сумње на злоупотребу положаја у јавној функцији.
Претходно је полиција покренула истрагу о откривању поверљивих информација Епштајну док је био специјални изасланик Велике Британије за трговину од 2001. до 2011. године. Раније ове године објављене су друге фотографије из америчких докумената које га приказују како клечи над женом која лежи на земљи, али је он дослиједно негирао било какву кривичну пријаву.
Манделсон је смијењен са мјеста амбасадора након што су Епштајнови досијеи открили имејлове подршке које му је слао док се суочавао са оптужбама за сексуални напад 2008. године. Министарство правде САД је такође објавило Манделсонове фотографије у доњем вешу
Прошлог мјесеца, лондонска полиција је покренула истрагу о наводима да је Манделсон, док је био министар у кабинету, Епштајну прослеђивао комерцијално осјетљиве владине информације. Он посљедњих недјеља није јавно коментарисао Епштајнове досијее, али је Би-Би-Си сазнао да је тврдио да није починио никакав злочин нити да је био мотивисан финансијском добитком.
